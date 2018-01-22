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謝淑薇輸給前球后柯貝 無緣澳網女單8強[更新]

發稿時間：2018/01/22 11:05

最新更新：2018/01/22 13:15

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台灣網球好手謝淑薇22日在澳網女單16強賽與對手鏖戰3盤，可惜最終無緣8強。（取自推特twitter.com）台灣網球好手謝淑薇22日在澳網女單16強賽與對手鏖戰3盤，可惜最終無緣8強。（取自推特twitter.com）

（中央社記者李晉緯台北22日電）台灣網球好手謝淑薇今天在澳網女單16強賽與對手鏖戰3盤，可惜先盛後衰，以6比4、5比7、2比6遭前球后柯貝逆轉，在本次澳網無緣8強，未能打破她在大滿貫女單的最佳紀錄。

德國女將柯貝（Angelique Kerber）目前世界排名第16，她在2016年曾奪下澳網、美網兩座大滿貫冠軍，並坐上世界球后寶座。

謝淑薇在網壇大滿貫賽之一的澳洲網球公開賽接連演出大驚奇，在女單陸續扳倒世界排名第3的西班牙名將蒙奎露薩（Garbine Muguruza）、世界排名35的波蘭名將拉德旺絲卡（Agnieszka Radwanska）挺進16強，女雙也與中國大陸女將彭帥攜手殺進8強。1070122



第三盤

戰線被拉到第3盤決勝負，謝淑薇的第1個發球局因回球掛網，暴露出1個破發點，接著她回擊又出界，開局就被破發，比分也陷入0比1落後。

第2局柯貝的發球局她多次進攻出界，讓逮到機會的謝淑薇再度逼出1個破發點，而柯貝因大角度的回球又出界，讓謝淑薇再次成功破發，也把比分追成1比1平。

第3局謝淑薇雖一度取得30比0領先，無奈她連續進攻出界，反倒以30比40落後，最後她一次大角度回擊又被線審判定出界，她雖要求鷹眼輔助判決，可惜結果依舊是出界，讓她也再次被破發，比分又陷入1比2落後。

柯貝再次破發後，第4局早早拉開差距，以40比0握有絕對領先，隨著謝淑薇的直線進攻再次出界，讓柯貝順利保住發球局，比分也以3比1取得領先。

第5局謝淑薇幾乎一路挨打，拿手的大角度進攻也失準，包括網前進攻也掛網，讓柯貝再次成功破發，謝淑薇比分陷入1比4大幅落後。

第6局謝淑薇的進攻依舊沒有太大起色，加上非受迫性失誤暴增，柯貝順利保住發球局後，也把比分持續拉開，謝淑薇以1比5落後。

第7局謝淑薇的發球局和對手鏖戰至40比40，雖被柯貝逼出一個賽末點，但謝淑薇靠著一記ACE球化解危機，她也靠著幸運擦網球，順利保住她在第3盤的第1個發球局，將比分追至2比5。

第8局謝淑薇一次網前的必死球，竟意外出界，加上她的回擊又掛網，給了柯貝2個賽末點，最後柯貝靠著漂亮的直線穿越球，艱苦拿下勝利，也拿下女單8強門票。

第二盤

第2盤首局，謝淑薇在一路領先的情況下，靠著最後一次網前跳殺，先成功保發，取得1比0領先。

第3局謝淑薇早早拉開差距，取得40比15領先，不過她因雙發失誤，讓對手追上，好在她靠著漂亮的直線攻擊與網前殺球，有驚無險保住發球局，比分也以2比1再次超前。

第5局謝淑薇因為連續的非受迫性失誤，被逼出2個破發點，好在她連續利用網前小球，以及拉開角度後的直線攻擊，化解危機，無奈關鍵時刻她又發生回擊掛網的失誤，不過謝淑薇就是有辦法化解，加上柯貝也發生掛網失誤，謝淑薇靠著網前殺球再次保住發球局，比數以3比2持續領先。

第7局謝淑薇又被對手柯貝早早逼出2個破發點，她雖成功化解一個，不過隨後她試圖沿著邊線直線攻擊，卻不慎出界，也讓柯貝在次盤首度成功破發，謝淑薇也以3比4陷入落後。

謝淑薇遭破發後，第8局開始展開反攻，柯貝一次跳殺失誤，讓她士氣大衰，接著又回擊失誤，讓謝淑薇破發成功，再將比分追成4比4平。

影片來源：Australian Open TV YoiTube頻道

第9局靠著柯貝的回擊掛網，謝淑薇再次保住自己的發球局，也再將比數取得5比4超前，並取得「聽牌」優勢，只要下一局能夠再次破發成功，就能以直落二淘汰對手，並摘下女單8強門票。

第10局柯貝靠著連續強力攻擊做後盾，成功拉開差距，謝淑薇的回擊出界後，她成功保住發球局，也讓比分戰成5比5平。

11局謝淑薇再遭遇危機，她雖擁有2個局點，無奈就是拿不下來，加上連續2次回球掛網，反倒給了對手柯貝破發機會，而柯貝靠著一次直線的強力進攻，沿著邊線得分，謝淑薇在次盤第2度被對手破發，比分陷入5比6落後。

從落後到超前，柯貝也重新打出信心，第12局她擁有3個盤末點，她也把握機會，成功保住自己的發球局，也以7比5還以顏色，兩人盤數以1比1扯平，將和謝淑薇進行第3盤決勝負。

第一盤

開局謝淑薇就靠著攻擊兩邊的大角度，調動對手，可惜她兩次擊球掛網，加上一次直線攻擊出界，柯貝又擊出一次對角穿越球，率先破發得逞，開局謝淑薇以0比1落後。第6局謝淑薇利用上網與直線致勝球連續拿分，首度以4比3取得超前。

第9局謝淑薇和柯貝陷入拉鋸，關鍵時刻謝淑薇連續靠著網前殺球、以及反手拍的直線攻擊拿下，不僅成功保住發球局，也再將比數以5比4取得超前。關鍵第10局，謝淑薇成功逼出2次盤末點，柯貝雖成功化解了一次，不過謝淑薇靠著一次幸運的翻網球幫忙，再度破發成功，也以6比4逆轉率先拿下首盤。

挑戰生涯最佳紀錄

世界排名第88的謝淑薇日前以直落二擊敗波蘭名將拉德旺絲卡，順利闖進16強，追平她自己保持的台灣女將大滿貫單打最佳紀錄。

女單第21種子的前球后柯貝（Angelique Kerber），目前世界排名第16，她在2016年曾奪下澳網、美網兩座大滿貫冠軍。

謝淑薇在本屆澳網接連演出大驚奇，18日先大爆冷門，扳倒2016年法國網球公開賽、2017年溫布頓網球錦標賽女單冠軍得主，且曾為世界球后的西班牙名將蒙奎露薩（Garbine Muguruza）闖進32強，20日再擊敗生涯曾贏得包括2015年WTA年終賽在內20座單打冠軍的拉德旺絲卡，前進16強。



延伸閱讀》澳網「種子殺手」謝淑薇 女單驚奇之旅劃句點

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