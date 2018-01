謝淑薇輸給前球后柯貝 無緣澳網女單8強[更新]

(中央社記者李晉緯台北22日電)台灣網球好手謝淑薇今天在澳網女單16強賽與對手鏖戰3盤,可惜先盛後衰,以6比4、5比7、2比6遭前球后柯貝逆轉,在本次澳網無緣8強,未能打破她在大滿貫女單的最佳紀錄。



德國女將柯貝(Angelique Kerber)目前世界排名第16,她在2016年曾奪下澳網、美網兩座大滿貫冠軍,並坐上世界球后寶座。



謝淑薇在網壇大滿貫賽之一的澳洲網球公開賽接連演出大驚奇,在女單陸續扳倒世界排名第3的西班牙名將蒙奎露薩(Garbine Muguruza)、世界排名35的波蘭名將拉德旺絲卡(Agnieszka Radwanska)挺進16強,女雙也與中國大陸女將彭帥攜手殺進8強。1070122





戰線被拉到第3盤決勝負,謝淑薇的第1個發球局因回球掛網,暴露出1個破發點,接著她回擊又出界,開局就被破發,比分也陷入0比1落後。第2局柯貝的發球局她多次進攻出界,讓逮到機會的謝淑薇再度逼出1個破發點,而柯貝因大角度的回球又出界,讓謝淑薇再次成功破發,也把比分追成1比1平。第3局謝淑薇雖一度取得30比0領先,無奈她連續進攻出界,反倒以30比40落後,最後她一次大角度回擊又被線審判定出界,她雖要求鷹眼輔助判決,可惜結果依舊是出界,讓她也再次被破發,比分又陷入1比2落後。柯貝再次破發後,第4局早早拉開差距,以40比0握有絕對領先,隨著謝淑薇的直線進攻再次出界,讓柯貝順利保住發球局,比分也以3比1取得領先。第5局謝淑薇幾乎一路挨打,拿手的大角度進攻也失準,包括網前進攻也掛網,讓柯貝再次成功破發,謝淑薇比分陷入1比4大幅落後。第6局謝淑薇的進攻依舊沒有太大起色,加上非受迫性失誤暴增,柯貝順利保住發球局後,也把比分持續拉開,謝淑薇以1比5落後。第7局謝淑薇的發球局和對手鏖戰至40比40,雖被柯貝逼出一個賽末點,但謝淑薇靠著一記ACE球化解危機,她也靠著幸運擦網球,順利保住她在第3盤的第1個發球局,將比分追至2比5。第8局謝淑薇一次網前的必死球,竟意外出界,加上她的回擊又掛網,給了柯貝2個賽末點,最後柯貝靠著漂亮的直線穿越球,艱苦拿下勝利,也拿下女單8強門票。第2盤首局,謝淑薇在一路領先的情況下,靠著最後一次網前跳殺,先成功保發,取得1比0領先。第3局謝淑薇早早拉開差距,取得40比15領先,不過她因雙發失誤,讓對手追上,好在她靠著漂亮的直線攻擊與網前殺球,有驚無險保住發球局,比分也以2比1再次超前。第5局謝淑薇因為連續的非受迫性失誤,被逼出2個破發點,好在她連續利用網前小球,以及拉開角度後的直線攻擊,化解危機,無奈關鍵時刻她又發生回擊掛網的失誤,不過謝淑薇就是有辦法化解,加上柯貝也發生掛網失誤,謝淑薇靠著網前殺球再次保住發球局,比數以3比2持續領先。第7局謝淑薇又被對手柯貝早早逼出2個破發點,她雖成功化解一個,不過隨後她試圖沿著邊線直線攻擊,卻不慎出界,也讓柯貝在次盤首度成功破發,謝淑薇也以3比4陷入落後。謝淑薇遭破發後,第8局開始展開反攻,柯貝一次跳殺失誤,讓她士氣大衰,接著又回擊失誤,讓謝淑薇破發成功,再將比分追成4比4平。

第9局靠著柯貝的回擊掛網,謝淑薇再次保住自己的發球局,也再將比數取得5比4超前,並取得「聽牌」優勢,只要下一局能夠再次破發成功,就能以直落二淘汰對手,並摘下女單8強門票。



第10局柯貝靠著連續強力攻擊做後盾,成功拉開差距,謝淑薇的回擊出界後,她成功保住發球局,也讓比分戰成5比5平。



11局謝淑薇再遭遇危機,她雖擁有2個局點,無奈就是拿不下來,加上連續2次回球掛網,反倒給了對手柯貝破發機會,而柯貝靠著一次直線的強力進攻,沿著邊線得分,謝淑薇在次盤第2度被對手破發,比分陷入5比6落後。



從落後到超前,柯貝也重新打出信心,第12局她擁有3個盤末點,她也把握機會,成功保住自己的發球局,也以7比5還以顏色,兩人盤數以1比1扯平,將和謝淑薇進行第3盤決勝負。



第一盤



開局謝淑薇就靠著攻擊兩邊的大角度,調動對手,可惜她兩次擊球掛網,加上一次直線攻擊出界,柯貝又擊出一次對角穿越球,率先破發得逞,開局謝淑薇以0比1落後。第6局謝淑薇利用上網與直線致勝球連續拿分,首度以4比3取得超前。



第9局謝淑薇和柯貝陷入拉鋸,關鍵時刻謝淑薇連續靠著網前殺球、以及反手拍的直線攻擊拿下,不僅成功保住發球局,也再將比數以5比4取得超前。關鍵第10局,謝淑薇成功逼出2次盤末點,柯貝雖成功化解了一次,不過謝淑薇靠著一次幸運的翻網球幫忙,再度破發成功,也以6比4逆轉率先拿下首盤。



挑戰生涯最佳紀錄



世界排名第88的謝淑薇日前以直落二擊敗波蘭名將拉德旺絲卡,順利闖進16強,追平她自己保持的台灣女將大滿貫單打最佳紀錄。



女單第21種子的前球后柯貝(Angelique Kerber),目前世界排名第16,她在2016年曾奪下澳網、美網兩座大滿貫冠軍。



謝淑薇在本屆澳網接連演出大驚奇,18日先大爆冷門,扳倒2016年法國網球公開賽、2017年溫布頓網球錦標賽女單冠軍得主,且曾為世界球后的西班牙名將蒙奎露薩(Garbine Muguruza)闖進32強,20日再擊敗生涯曾贏得包括2015年WTA年終賽在內20座單打冠軍的拉德旺絲卡,前進16強。





