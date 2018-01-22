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新台幣一度大升2.3角 收盤拉回貶0.2分

發稿時間：2018/01/22 16:14

最新更新：2018/01/22 18:34

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台北外匯市場新台幣兌美元22日收盤收29.432元，微貶0.2分。（中央社檔案照片）台北外匯市場新台幣兌美元22日收盤收29.432元，微貶0.2分。（中央社檔案照片）

（中央社記者邱柏勝台北22日電）外資匯入加上出口商拋匯，今天新台幣盤中一度勁揚2.3角，創近5年新高；但終場新台幣由升轉貶，以29.432元兌1美元作收，貶值0.2分。

台北與元太外匯經紀公司總成交量擴增至16.33億美元。

外匯交易員表示，今天台股續強，加權指數飛越11000點，續創28年新高，且外資早盤持續匯入，新台幣兌美元「勢如破竹」一路勁揚，出口商眼看新台幣大升，恐慌性拋匯賣壓紛紛湧現，帶動新台幣盤中一度升值2.3角，創近5年新高，直朝28.5元的「彭淮南防線」邁進。

外匯交易員說，央行無法坐視新台幣升這麼猛，因此午盤後趁進口商油款匯出時，順勢大買美元，給予放空美元的人迎頭痛擊，逼得不少投資人立即回補美元，也使得新台幣終場由升轉貶，但今天新台幣匯率波動達0.85%，「上沖下洗」也令不少投資人驚呼連連，「顯然他（央行）就是要給市場一個警惕，讓新台幣升勢緩下來」。

不過，外匯交易員說，從盤中的交易情況來看，新台幣升值態勢相當明顯，且在美元走弱，亞幣與新興市場國家貨幣普遍強勢的情況下，未來新台幣仍持續看升。

新台幣兌美元今天開盤價為29.450元，最高29.200元、最低29.450元，尾盤收29.432元，貶值0.2分。

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