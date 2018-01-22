/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 東京大雪爐石戰記謝淑薇戴資穎
>rss

勞基法二修讓年輕人感到背叛 總統：很痛苦

發稿時間：2018/01/22 22:40

最新更新：2018/01/23 09:08

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
勞基法再修法引起勞團不滿，圖為10日勞團抗議民進黨背棄勞工，朝立法院撒冥紙表達不滿。（中央社檔案照片）勞基法再修法引起勞團不滿，圖為10日勞團抗議民進黨背棄勞工，朝立法院撒冥紙表達不滿。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北22日電）總統蔡英文今天說，勞基法再修法「我們不算是滿意」，但是維持了勞資平衡，勞基法結構比以前好；有一些勞工或者年輕人不能理解，感覺到被背叛，「當然，這是很痛苦的」。

蔡總統晚間接受三立電視台專訪，她表示，勞基法第一次修法的時候，希望落實週休二日，也希望加班的工時不要太高，但少了一點彈性；所以第二次修法把彈性加進去，現在來看的話，「整個勞基法的結構比以前好多了」。

蔡總統表示，第二次修法後讓加班的時間有每季彈性，但是總工時是不變；七休一入法，只有在特別情況下，由主管機關把關才會開放例外；輪班間隔時間，也在主管機關把關下，給了特殊狀況一些彈性。勞基法比較完整的保障勞工權益，也必須確保中小型業者在轉型的過程中，有足夠的空間來做調整。

蔡總統說，對勞基法修法「我們不算是滿意」，但是基本上維持了資方跟勞方的平衡。修法過程中有很多人不滿，但是現在來看，階段性的平衡應該是有做到；這個平衡要維持，就是後續的主管機關是不是可以強力、有效的執法。

她說，第二次修正勞基法「當然，這是很痛苦的」，但盡量把勞基法修到一個所需要達到的平衡，有一些勞工或者是年輕人不能理解，感覺到被背叛的感覺，「我們心裡當然覺得很難過」。

被問及怎麼看許多人批評民進黨修勞基法是偏資方？蔡總統說，但是近來資方又批評她「拔鵝毛」，例如最近持續檢討最低工資，找出提升的空間，稅改也讓收入新台幣3萬元以下的人不用交稅，讓起薪朝3萬元調整，結果企業當然就說她在「拔鵝毛」。

至於修法過程中跟行政院長賴清德是不是有不一樣的意見？蔡總統表示，「基本上倒是沒有」，她與賴清德都會討論，也會相互尊重對方的想法。雖然民進黨有些立法委員有些不同的看法，但整個執政團隊的團結態勢有維持住。

蔡總統說，短期內勞基法應該不會有第三次修法，勞基法只是一個勞工困境的一部分，現在有些勞工或者是年輕族群面臨最大的問題是低薪，近來也要開始處理低薪問題。1070122

總統蔡英文20日接受三立iNEWS談話節目「鄭‧知道了」主持人鄭弘儀專訪，於22日晚間播出。（總統府提供）中央社記者范正祥傳真 107年1月22日總統蔡英文20日接受三立iNEWS談話節目「鄭‧知道了」主持人鄭弘儀專訪，於22日晚間播出。（總統府提供）中央社記者范正祥傳真 107年1月22日

延伸閱讀》總統：接手後 經濟成長穩定往上走

延伸閱讀》蔡總統：沒有對不起支持者 忠誠執行理念

延伸閱讀》總統：年金改革得罪人 任內沒處理會破產

延伸閱讀》時力作為 總統：支持者覺得有需要這樣嗎

延伸閱讀》處理兩岸關係 蔡總統：不要小看總統意志

延伸閱讀》籲企業加薪 總統：這是疼惜年輕人的心情

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
日本關東大雪

日本關東大雪

急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
日本關東大雪
日本關東大雪
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP