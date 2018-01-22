時力作為 總統：支持者覺得有需要這樣嗎

時代力量立委洪慈庸（前右起）、立委徐永明與黨主席黃國昌等人日前到總統府前抗議勞基法修惡，並在總統府外牆打上「退回勞基法」等雷射光雕表達訴求。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北22日電）總統蔡英文今天表示，時代力量有時候做的某些事情，會讓民進黨支持者覺得有點過度，「有需要這樣嗎？」但她認為時代力量不是站在民進黨對立面的政黨，大方向上還是比較相近。



時代力量日前因反對勞基法再修法，在總統府前靜坐抗議，時代力量立委洪慈庸並在臉書發表「給蔡英文總統的一封公開信」，表示對勞基法再修法仍有疑慮，希望跟蔡總統有更多對話。







蔡總統今天接受三立電視台專訪，她表示，她心裡當然是很疼惜這些年輕人，因為他們的做法代表一些年輕人的感受跟想法。



蔡總統表示，曾經跟洪慈庸一起打過選戰，她也幫洪站過幾次台，洪是大家都很疼惜的對象，所以看到洪慈庸的信，當然是覺得如果可以面對面講話很好，但是她必須維持整個國家的大局以及社會平衡，不能夠用這樣的行動要求與總統見面，這會讓處理事情失去平衡。



蔡總統說，她真的很想私底下有機會跟他們聊聊天，但從整個國家的大局角度來看，時代力量有時候做的一些事情，確實會讓民進黨支持者覺得「有需要這樣嗎？」



她說，民進黨與時代力量曾經在2016年一起打過選戰，在理念價值上也比較近，才有所謂「大綠、小綠」的說法；小黨必須要有一定政治的操作，來維持生存空間，這個她可以理解，但時力一些作法，民進黨支持者會覺得有點過度。



至於未來會不會繼續幫時代力量站台？蔡總統說，民進黨支持者期許，時代力量可以在共同的理念跟價值上一起面對挑戰，不過她作為黨主席，也必須要去顧及支持者的感受。



蔡總統表示，她不覺得時代力量是站在民進黨對立面的政黨，在大方向、價值取向上還是比較相近，只是有一些議題上可能有比較大的差異，這些必須要去面對處理。1070122









總統蔡英文20日接受三立iNEWS談話節目「鄭‧知道了」主持人鄭弘儀專訪，於22日晚間播出。（檔案照片／三立提供）

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