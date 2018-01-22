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處理兩岸關係 蔡總統：不要小看總統意志

發稿時間：2018/01/22 23:46

最新更新：2018/01/23 00:51

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中國大陸廈門及福州塔台1月4日上午逕行啟用M503北上及W121、W122、W123等3條銜接航路。中央社製圖中國大陸廈門及福州塔台1月4日上午逕行啟用M503北上及W121、W122、W123等3條銜接航路。中央社製圖

（中央社記者李淑華台北22日電）兩岸針對M503航道的爭議，是否影響兩岸政策？蔡總統說，兩岸關係有3個關鍵，包括總統有沒有堅定的意志，她強調，「千萬不要小看這個總統的意志」，總統必須替國家堅持應該有的堅持。

蔡總統接受三立iNEWS新談話節目「鄭‧知道了」專訪，今天晚間播出專訪內容。這是蔡總統上任一年8個月以來，首次接受電視媒體專訪。

總統蔡英文20日接受三立iNEWS談話節目「鄭‧知道了」主持人鄭弘儀專訪，於22日晚間播出。（總統府提供）中央社記者范正祥傳真 107年1月22日總統蔡英文20日接受三立iNEWS談話節目「鄭‧知道了」主持人鄭弘儀專訪，於22日晚間播出。（總統府提供）中央社記者范正祥傳真 107年1月22日

主持人鄭弘儀詢問，中國對台灣的壓迫好像沒有中止，而且更多，比方說M503航道的飛行問題，還有中國戰機、戰艦繞行台灣等問題，總統會因此改變兩岸政策嗎？

對此，蔡總統說，兩岸政策其實是很清楚，維持兩岸的和平跟穩定，這是我們的目標和責任，在這個目標責任之下，必須要把政策跟國家對這個問題的處理做一個完整的鋪陳。

她說，處理兩岸關係有幾個關鍵，第一個是總統有沒有堅定的意志，第2個整體的政府有沒有抗壓的能力，第3個人民是不是在這件事情上是團結的。這3件事情是關鍵，「總統的意志，千萬不要小看」，這個總統的意志，必須要替這個國家堅持應該有的堅持，「有時候不必要的妥協，反而不會給我們帶來更多的空間跟彈性」。

第2，總統說，政府必須有抗壓的能力，她舉例子，在觀光方面，中國確實在她上任以後，把觀光的人數，來自中國大陸的觀光客人數減少，「但是我們還是持續的往上、整體的觀光還是往上成長」。

主持人問說，整體觀光成長約1%？對此，總統說，在中國減少至少3%以上的觀光客後，台灣觀光客還可以成長，這表示台灣政府是有抗壓力。同樣的道理，韓國也是一樣受到中國的抵制，韓國現在也在研究台灣如何去抗壓。1070122

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