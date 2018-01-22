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籲企業加薪 總統：這是疼惜年輕人的心情

發稿時間：2018/01/22 23:50

最新更新：2018/01/22 23:53

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總統蔡英文20日接受三立iNEWS談話節目「鄭‧知道了」主持人鄭弘儀專訪，於22日晚間播出。（檔案照片／三立提供）總統蔡英文20日接受三立iNEWS談話節目「鄭‧知道了」主持人鄭弘儀專訪，於22日晚間播出。（檔案照片／三立提供）

（中央社記者呂欣憓台北22日電）總統蔡英文接受談話性節目專訪時表示，希望企業主替年輕人想一想，為年輕人加薪，「這不是一個成本計算問題，這是疼惜下一代年輕人的一種心情」；她還說，這是企業的社會責任和社會形象。

蔡總統還說，經濟部有一個立法，會針對為員工加薪的中小企業給予一些獎勵措施，但是她認為，與其給予獎勵，倒不如先形成一個社會共同的認知，也就是對於下一個世代，在他們開始第一步的時候，不要走得太困難。

蔡總統接受三立iNEWS新談話節目「鄭‧知道了」專訪，今天晚間播出專訪內容。這是蔡總統上任一年8個月以來，首次接受電視媒體專訪。

節目中播了一段年輕人的街訪，受訪者多半希望政策可以讓他們加薪。蔡總統說，政府希望在景氣轉好的時候能夠形塑一個加薪的社會氛圍，所以去年由行政院長賴清德提出公教人員加薪3%，這個不只是公教人員加薪，是希望能夠帶動企業界跟進，很多數字也顯示，大概有近5成或超過5成的企業今年會加薪。

蔡總統說，在台北市生活的年輕人，3萬元薪水是基本的生活花費，薪水沒有抬高到一定水準的話，將來可以留在台北市的青年，一定是他本來就在台北市，這樣就會產生城鄉差距。

蔡總統說，這就是為什麼政府希望企業界能夠替這些年輕人想一想，「這不是一個成本計算的問題，也不是它的股價問題，這是疼惜下一代年輕人的一種心情，也是一種社會的責任。」

鄭弘儀追問蔡總統是否能承諾最低基本工資到2024年時可以到新台幣3萬元？蔡總統說，經濟的問題不能夠硬性設定一個指標，必須要考慮到每個階段的經濟發展，跟政府要達到目標的急切性，如果經濟條件是好的，企業持續有加薪空間，即便不調整基本工資，整個工資的水準還是會往上走。

對於行政院副院長施俊吉說，台灣如果維持經濟持續成長，且基本工資的調幅高於經濟成長率，則基本工資3萬元在4、5、6年之內是可達成的；蔡總統認為這是一種數學的算法，但不能夠很剛性的、很硬性的去執行這個東西，這個跟經濟的現實還是要有一定程度的連結。1070122

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