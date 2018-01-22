共機艦擾台 蔡總統對台灣國防能力有自信

總統蔡英文20日接受三立iNEWS談話節目「鄭‧知道了」主持人鄭弘儀專訪，於22日晚間播出。（總統府提供）中央社記者范正祥傳真 107年1月22日
（中央社記者呂欣憓台北22日電）對於共機艦擾台，總統蔡英文接受談話性節目專訪時說，任何對方的一舉一動都在監視範圍內，國軍全程掌握中國大陸舉措跟活動，台灣的國防能力非常有自信可以面對這樣的情況。
蔡總統接受三立iNEWS新談話節目「鄭‧知道了」專訪，今天晚間播出專訪內容。這是蔡總統上任一年8個月以來，首次接受電視媒體專訪。
對於解放軍機艦近年來頻頻擾台，蔡總統說，軍方對於不論是繞台或者是其他的這些軍事活動，都非常的謹慎以對，任何對方的一舉一動，其實都在監視範圍，所以她覺得國人不用太擔心，國軍對於中國大陸種種的舉措跟活動，都有全程的掌握，「而且我們的國防也非常的有自信的，可以面對這樣的情況。」
蔡總統上任一年8個月以來，經常巡視軍方，次數多到很難數了，「非常的多」。主持人問說，有比較過前總統馬英九嗎？蔡總統有信心次數比馬英九多，「應該是比較多」。
總統說，她相信以一個總統訪視軍方的頻率應該是少有的，她希望鼓舞士氣，並了解國防要解決的問題，也希望把整個國防的戰略能夠再做一次檢查跟檢討，是不是有什麼需要去強化的地方。
對於國艦國造和國機國造政策，蔡總統說，中科院的研發能量確實是相當可觀，尤其是在國機國造、國艦國造的政策之下，研發能量大幅擴充，中科院本身擴充了很多的人才能量，數以百計甚至上千的年輕人都加入他們的行業。
蔡總統說，美國會提供台灣所需的防禦軍備，但總是有一些政治上的困擾，最可靠的還是自己能夠研發出來，但並不是說要以自己的研發取代外購，因為外購還是比較快，自己研發還是比較需要時間，但是如果把操之在我的部分儘量做，反而會讓其他國家在處理政治問題上有一些減壓的功能。
主持人鄭弘儀追問台灣是否有建造潛艦的能力？蔡總統說，現在是在設計研發的階段，「先做一艘看看」。她必須說，台灣是還有關鍵的問題要去解決，但是假以時日她相信台灣應該有這個能力，只要持續的努力，有一些障礙可以一樣一樣排除。1070122
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