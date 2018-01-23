謝淑薇賽事譜驚奇 澳網官方社群發文感謝

謝淑薇在澳洲網球公開賽扮演「種子殺手」，雖然最後可惜敗給2016年奪冠的德國女將柯貝，精彩表現仍讓澳網印象深刻，並少見地在官方社群發文「感謝」。（取自澳網推特twitter.com/AustralianOpen）

（中央社記者龍柏安台北23日電）台灣網球一姐今年在澳洲網球公開賽扮演「種子殺手」，最後雖然在女單16強不敵德國名將柯貝，仍獲得對手與球迷讚賞，就連澳網官方IG都在今天凌晨PO文「感謝」謝淑薇。



澳網官方Instagram就PO出一張謝淑薇臉上掛著笑容，雙手舉起振臂歡呼的照片，並寫下：「我們懷念這個笑容，謝謝你帶來這麼有趣的比賽，謝淑薇。」



這篇PO文貼出後，短短9個小時就累積超過1萬2000多個讚，也有不少球迷留言表示，「淑薇，你實在太不可思議了」、「我們以謝淑薇為榮」、「網壇魔術師-謝淑薇，謝謝你」等字眼。



由於澳網官方IG很少分享輸球選手的照片，這次謝淑薇在澳網用她特殊鮮明的風格，征服了不少國際球迷，她精彩的表現也讓澳網印象深刻。



謝淑薇在今年澳網女單接連擊敗世界排名第3的西班牙名將蒙奎露薩（Garbine Muguruza），再以6比2、7比5擊敗大會26號種子、波蘭名將拉德旺絲卡（Agnieszka Radwanska）挺進16強，可惜最後力拼3盤不敵德國名將柯貝（Angelique Kerber）、無緣8強，今天她與彭帥的「海峽組合」，將繼續聯手拼戰女雙8強。1070123



