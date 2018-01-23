立院審查總預算案 綠估要表決3天3夜

民主進步黨立法院黨團書記長何欣純23日表示，民國107年度中央政府總預算案以目前的協商進度，預計29日到31日表決3天3夜才有可能表決完畢。（中央社檔案照片）

（中央社台北23日綜合報導）民進黨團書記長何欣純今天表示，目前朝野協商107年度中央政府總預算案比預期進度緩慢，以昨天協商狀況，仍有約1/3的提案遭保留，預計29日到31日表決3天3夜才有可能表決完畢。



立法院朝野黨團今天繼續協商107年度中央政府總預算案。



民主進步黨立法院黨團書記長何欣純下午受訪表示，目前朝野協商總預算比預期進度緩慢，一天協商兩個委員會，雖然在野黨有撤案，但以昨天協商狀況，約有1/3的提案仍遭到保留，預計25日完成第一輪協商，26日可能全天進行第二輪討論、彙整、尋求共識。



何欣純說，民國107年度中央政府總預算案以目前的協商進度，預計29日到31日表決3天3夜才有可能表決完畢。



中國國民黨立法院黨團書記長李彥秀下午告訴中央社記者，在野黨本就應善盡嚴格監督審查年度預算的職責，除個別提案，國民黨團對預算統刪數字仍有堅持，這方面應有實質刪除，為人民看緊荷包。



她說，一天協商兩個委員會是朝野協商的共識，目前預算審查是以目為審查單位進行討論，連續幾天討論也有實質的進度，速度已經有提升。



時代力量立法院黨團總召徐永明告訴中央社記者，可能不像目前估得這麼誇張，要3天3夜才能表決完畢，時代力量覺得立法院長蘇嘉全處理得不錯。



他說，時代力量是針對議題提案，首長若願意來做專案報告，對重要議題進行澄清、改正，很多案子不一定需要到院會表決。



親民黨立法院黨團總召李鴻鈞下午告訴中央社記者，到臨時會才來處理總預算案本來就很奇怪了，且臨時會的第一案民進黨也不是排總預算案，所以剩下的時間本來就不多，再加上正常會期也沒好好處理。



他說，對於遭到保留的提案，都是可以談的，各部會也很努力溝通，可以撤案的親民黨就會撤案。1070123