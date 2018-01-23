黨產會：國民黨賣地 面積已約128個小巨蛋

黨產會今天表示，國民黨從民國83年至今，已出售的名下土地面積相當於128個小巨蛋，包括張榮發基金會、國發院等處，售出土地若為不當取得財產，仍可追徵。中央社記者顧荃攝 107年1月23日

（中央社記者顧荃、侯姿瑩台北23日電）黨產會今天表示，國民黨從民國83年至今，已出售的名下土地面積相當於128個小巨蛋，包括張榮發基金會、國發院等處，售出土地若為不當取得財產，仍可追徵。



黨產會發言人施錦芳表示，以台北小巨蛋的面積為954坪計算，經核對國民黨83年法人登記時的資料，當時國民黨申報土地面積為46萬2598.25平方公尺（13萬9935.76坪）；現已移轉為黨營事業或第三人持有的土地共計40萬5716.54平方公尺（12萬2729.07坪）。國民黨至今依然持有的土地面積為3萬3605.07平方公尺（1萬165.52坪）。



施錦芳指出，國民黨83年時擁有的土地面積相當於146個小巨蛋，20多年來陸續處分，有61.34%賣給第三人、26.37%賣給黨營事業，出售土地面積相當於128個小巨蛋；其中包括張榮發基金會大樓、國發院土地、售予長頸鹿集團的國民黨台北市黨部舊大樓、台中錦村段數萬坪土地等。



黨產會下午召開記者會，說明各政黨依政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例申報財產，所持有的不動產異動情形。



施錦芳指出，至107年1月止，共有社團法人中國民主社會黨、社團法人民主進步黨及社團法人中國國民黨等3政黨持有土地；其中民社黨有5筆土地、民進黨31筆、國民黨147筆。



施錦芳表示，中國民主社會黨於105年申報土地面積為55.86平方公尺（16.90坪），迄今持有上述全部土地面積；民進黨於106年申報土地面積為1494.51平方公尺（452.09坪），同時並申報已變動財產中，已移轉他人者有489.77平方公尺（148.16坪）；國民黨106年則申報持有土地面積4萬1235平方公尺（1萬2473.57坪），公告現值約新台幣21億元。



媒體詢問，國民黨出售土地過程中有沒有不法？施錦芳說，國民黨有部分土地先賣給黨營事業，開發後再出售給第三人，後續還需要再統計跟調查。



至於若查出國民黨有土地不當轉出的問題，會如何處理？黨產會委員連立堅表示，如果查出有不當轉出的情形，即便是已經賣出的土地，針對所得到的利益還是可以進行追徵，但他也說，還需要進一步調查。



施錦芳表示，國民黨向黨產會申報的1萬2473.57坪土地，未來如果有查到需要追徵，這些都是優先追徵的標的。1060123



