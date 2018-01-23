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台灣發展AI 杜奕瑾看到這些優勢和機會

發稿時間：2018/01/23 17:40

最新更新：2018/01/23 17:59

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AI實驗室創辦人杜奕瑾專訪（中央社記者邱柏勝台北23日電）台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾表示，AI市場很大，雖有些人會覺得很難，但最重要是誰能第一個解決用戶的問題，這需要很強的軟體人才跟軟體整合、資料蒐集能力，這全部都是台灣的優勢和機會。

走進位於台北市承德路的人工智慧實驗室，首先映入眼簾的，不是櫃檯人員，而是一套附掛人臉辨識功能的影音系統，人工智慧實驗室的員工，無須配掛工作識別證，就能靠這套系統進出，外找時，只要透過系統直接報出內部員工的名字，就會傳給當事人訊息，未來也不再需要電鈴。

這套系統還有計算工時的功能，杜奕瑾說，「如果你工時已經過長，它就不讓你再進辦公室」。完美演示了員工管理與人工智慧的整合性應用。

長期耕耘AI領域的杜奕瑾，對台灣發展人工智慧產業，有其獨到的看法。他表示，人工智慧是一種工具，可降低生產成本，讓人的工作變得更有效率。但人工智慧發展至今，應朝更專業的know-how（技能），以及如何運用人工智慧創造出新的產業去發想，才有辦法展現人工智慧最大的價值。

杜奕瑾舉例，例如現在很多新型態的產業涉足金融領域，對既有金融業產生很大影響，例如支付寶可以掌握使用者的金流、進銷情況，「每個廠商賣了多少東西，都一清二楚」。根本不需要徵信，掌握數據後即可透過人工智慧解決。

不過杜奕瑾也強調，人工智慧的應用，是從原有資料去出發，而非憑空想像，因此目前人工智慧能做的，還是從過去經驗學習，繼而模仿，要人工智慧「從零開始」做創新、推理，基本上相當困難，「短期內還看不到突破的可能」。

杜奕瑾說，很多人會覺得AI很難，等微軟等國際大廠做好再用就好，但這個市場很大，最重要是誰能第一個解決用戶問題及很好的體驗，需要很強的軟體人才跟軟體整合、資料蒐集能力，「這些全部是台灣的機會」。

杜奕瑾舉例，台灣健保體系全世界最完整，醫院數位化也是全世界數一數二，在醫療照護領域，可說執世界牛耳，台灣可拿既有的成功經驗，以及龐大的醫療數據資料作為資源，發展人工智慧。

另外，在資料搜集方面，台灣擁有全世界最大的ICT產業，也有很強大的物聯網（IOT）平台，「國外軟體業者有想法，還得飛到台灣或深圳，來與台灣業者討論如何合作，還要給開模費」。杜奕瑾說，台灣擁有相當完整的產業鏈，提供發展人工智慧相當好的環境。

他表示，軟體人才就像堆積木蓋城堡的人，硬體人才則是生產積木的人；軟體人才要堆積木，一定得到各種積木都有的地方去堆，「而台灣，就是這樣一個很好的地方。」1070123

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