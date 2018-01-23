納達爾受傷澳網8強戰棄賽 無緣再度爭冠

世界排名第一的西班牙網球名將納達爾23日因為大腿受傷，被迫在澳洲公開賽8強之戰最後棄賽。（圖取自澳網推特 twitter.com）
（中央社墨爾本23日綜合外電報導）世界排名第一的西班牙網球名將納達爾今天因為大腿受傷，被迫在澳洲公開賽8強之戰最後棄賽，爭奪第2次澳網冠軍的美夢破滅，克羅埃西亞對手西里奇則第2次晉級澳網準決賽。
比賽進行到第4盤最後時，納達爾（Rafael Nadal）似乎就因臀部受傷叫暫停以接受治療，稍後雖然繼續拚戰，但顯然很勉強。納達爾拼戰3小時47分鐘後，在第5盤遭破發而落入0比2落後局面時，終於決定棄賽，難過地與裁判和西里奇握手離場。
西里奇（Marin Cilic）以3比6、6比3、6比7（5比7）、6比2和2比0獲勝晉級後，將在4強賽和英國的艾德門（Kyle Edmund）爭奪決賽機會。（譯者：林治平/核稿：劉學源）1070123
球王納達爾因傷退賽 西里奇晉級澳網4強
（中央社墨爾本23日綜合外電報導）尋求第2座澳洲網球公開賽冠軍的西班牙名將納達爾，今天對上克羅埃西亞好手西里奇，卻因大腿傷勢提前結束比賽，無緣晉級澳網4強賽。
法新社報導，頭號種子納達爾（Rafael Nadal）今天在拉佛球場迎戰西里奇（Marin Cilic），比賽打到第4盤時，他的右大腿傷勢開始發作，納達爾痛苦掙扎並跛行繼續比賽。
納達爾最終在第5盤提前傷退，西里奇以3比6、6比3、6比7（5/7）、6比2、2比0晉級4強賽，他下一輪將對上英國好手艾德門（Kyle Edmund），艾德門今天以6比4、3比6、6比3、6比4打敗第3種子狄米特羅夫（Grigor Dimitrov）。
去年澳網決賽被瑞士名將費德瑞（Roger Federer）擊敗的納達爾，今天在第4盤1比4落後時叫了一次物理治療師，然後在2比2盤數平手的換邊時間又叫了一次。
第6種子西里奇表示：「這是我們兩人都難以置信的表現，納達爾這樣結束比賽真的很不幸。」
納達爾的傷退是緊接在塞爾維亞名將喬科維奇（NovakDjokovic）昨天退賽後，喬科維奇的手肘傷勢復發，讓他未來的網球生涯變得不明朗，他似乎也有臀部傷勢問題。（譯者：陳彥鈞/核稿：劉學源）1070123
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