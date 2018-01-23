蔡總統：柯文哲必須對台灣價值再次確認

總統蔡英文接受專訪時表示，民進黨的支持者對台北市長柯文哲（圖）感覺有一些不舒服，但是柯文哲是以市長的角度看問題，這跟以一個國家整體的角度看問題，本來就會有落差。（中央社檔案照片）

（中央社記者范正祥台北23日電）總統蔡英文接受專訪，被問到台北市長柯文哲還是民進黨的盟友嗎？她說，柯文哲必須對「台灣價值」再一次的確認，「讓我們的支持者覺得，他是一個我們可以一起作戰的人」。



三立iNEWS談話節目「鄭‧知道了」今晚播出蔡總統接受主持人鄭弘儀專訪。



蔡總統指出，民進黨和柯文哲在2014年合作打了一仗，那時共同的目標是希望台北市能夠有一些改變，也看到柯文哲確實想做一些改變，很盡力在做。大家也可以感覺到台北市是有一些改變。



至於柯文哲講了一些話，做了一些事情，甚至對中央的批評，蔡總統說，民進黨的支持者是覺得有一些不舒服，但是柯文哲是以市長的角度看問題，這跟以一個國家整體的角度看問題，本來就會有落差。



蔡總統認為，柯文哲是很聰明的人，他很希望2014年支持他的民進黨支持者能夠繼續給予支持，柯文哲也應該知道民進黨支持者對他的期待，「我也覺得他應該某種程度必須做的事情，就是對『台灣價值』這件事情，再一次的確認」，讓民進黨的支持者覺得他是可以和民進黨一起作戰的人。



主持人追問，何謂「台灣價值」的再一次確認？蔡總統說，它有很多不同的定義，也很多的不同的感受的問題，那柯文哲應該是很聰明的人，他應該知道怎麼做了。



對於柯文哲主張「兩岸一家親」，蔡總統認為，柯文哲的主張，是從一個台北市長的角度。至於總統的角度則是從整個國家的角度，「我們考慮的面向不一樣」。



另外，被問到會替柯文哲的政績打幾分？總統表示，這個不能是由她來打分數的，最後還是由選民來做判斷。



主持人再問，可不可以說聽起來是想再跟柯文哲合作？蔡總統說，要不要跟柯文哲合作，想不想跟他再合作，其實都比不過是整個民進黨為了台灣的大局來考量，所以這件問題上面是需要一個黨的層次的討論。1070123





總統蔡英文20日接受三立iNEWS談話節目「鄭‧知道了」主持人鄭弘儀專訪，於22日晚間播出。（檔案照片／三立提供）

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