中國會攻台嗎 總統：沒人會排除可能性

發稿時間：2018/01/23 00:05
最新更新：2018/01/23 00:10
字級：
（中央社記者李淑華台北23日電）中國究竟會不會攻打台灣？總統蔡英文接受專訪時表示，「沒有人會排除這個可能性」，要看中國的決策者是不是一個理性的決策者，開啟戰端是不是一個選項，必須小心斟酌。 蔡總統接受三立iNEWS新談話節目「鄭‧知道了」專訪，今天晚間播出專訪內容。這是蔡總統上任一年8個月以來，首次接受電視媒體專訪。 對於兩岸關係，主持人問到，台北跟北京間的談判，完全中止了嗎？總統說，「雙方的溝通應該還是有的」，溝通可以減少誤判，因為一旦發生誤判，對雙方來講都不好。所以，雙方在某一種層次跟某一種範圍之內，其實雙方還是有溝通的存在。 至於主持人講的談判，就是正式的談判，總統說，「我們必須要注意，我們不能為談判而談判，也不能夠為了談判，去接受我們不能接受的條件，或者是政治前提」，所以重點在於維持兩岸的和平穩定，在這個和平穩定的基礎下，兩岸現在有的交流，也都希望能夠持續下去。 此外，主持人問，「你覺得中國會打台灣嗎？」總統說，「沒有人會排除這個可能性，就要看他的決策者是不是一個理性的決策者？」兩岸問題已經不只是兩岸之間的問題，是一個區域問題，從區域來考量的話，任何理性的決策者，「這種開啟戰端是不是一個選項，它自己要很小心的去斟酌」。 蔡總統表示，在國際政治或者在兩岸關係的處理上，任何的決策都要計算它的成本，所以我才會說「理性的決策者，都會計算一下它的成本」。 她強調，處理兩岸關係的第3個關鍵，就是在於人民的團結，台灣人團結的基礎在哪裡？在面對中國大陸的時候，「團結的基礎在於我們對民主、對於自由的堅持、對於我們國家安全的堅持，這些都是我們團結的基礎」。 總統說，「如果中國大陸持續打壓我們的話，他會讓台灣人更團結」，所以當中國大陸覺得施壓力給台灣，台灣就會屈服的話，可能中國大陸自己也要算一下，反而會讓台灣人更團結。1070123延伸閱讀》蔡總統：沒有對不起支持者 忠誠執行理念延伸閱讀》總統：接手後 經濟成長穩定往上走延伸閱讀》勞基法二修讓年輕人感到背叛 總統：很痛苦延伸閱讀》總統：年金改革得罪人 任內沒處理會破產延伸閱讀》時力作為 總統：支持者覺得有需要這樣嗎延伸閱讀》處理兩岸關係 蔡總統：不要小看總統意志延伸閱讀》籲企業加薪 總統：這是疼惜年輕人的心情延伸閱讀》共機艦擾台 蔡總統對台灣國防能力有自信延伸閱讀》蔡總統：柯文哲必須對台灣價值再次確認
中央社新聞粉絲團
對此新聞評分：
日本關東大雪
急凍世界
五月天嗨翻桃園棒球場
手機版
iPhone
Android
iPad
日文電腦
English mobile
English iPhone
English Android
財經 iPhone
財經 Android