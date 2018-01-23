今年供電緊 總統：讓斷電可能性壓到最低

發稿時間：2018/01/23 00:10
最新更新：2018/01/23 00:13
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（中央社記者呂欣憓台北23日電）總統蔡英文接受談話性節目專訪談到能源議題，她說，2018年供電雖然有點緊，但有些備用的機制和預備，應該可以把斷電的可能性或供電不穩的可能性壓到最低。 蔡總統接受三立iNEWS新談話節目「鄭‧知道了」專訪，22日晚間播出專訪內容。這是蔡總統上任一年8個月以來，首次接受電視媒體專訪。
談及能源議題，蔡總統說，能源轉型計畫大致成形，除了照表操課，還要建立解決沒有預期到問題的能力，綠能建構是整個國家一起投入，會創造出來很多新產業，這是行政院經濟部特別關注的項目。 主持人鄭弘儀詢問總統可以保證2018年不缺電嗎？蔡總統說，以現在經濟部提出的方案，應該可以處理2018年供電的問題，「基本上希望2018年供電，雖然有點緊，但有些備用的機制和預備，應該可以把斷電的可能性或供電不穩的可能性壓到最低。」 鄭弘儀追問這代表不能保證？蔡總統嘆了一口氣說：「天災事變的事情怎麼保證？」她進一步表示，在人可以管控範圍內，政府會把它做到極致。1070123延伸閱讀》蔡總統：沒有對不起支持者 忠誠執行理念延伸閱讀》總統：接手後 經濟成長穩定往上走延伸閱讀》勞基法二修讓年輕人感到背叛 總統：很痛苦延伸閱讀》總統：年金改革得罪人 任內沒處理會破產延伸閱讀》時力作為 總統：支持者覺得有需要這樣嗎延伸閱讀》處理兩岸關係 蔡總統：不要小看總統意志延伸閱讀》籲企業加薪 總統：這是疼惜年輕人的心情延伸閱讀》共機艦擾台 蔡總統對台灣國防能力有自信延伸閱讀》蔡總統：柯文哲必須對台灣價值再次確認
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