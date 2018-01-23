今年供電緊 總統：讓斷電可能性壓到最低

總統蔡英文接受談話性節目專訪談到能源議題，她說，2018年供電雖然有點緊，但有些備用的機制和預備。（圖僅為示意／中央社檔案照片）

（中央社記者呂欣憓台北23日電）總統蔡英文接受談話性節目專訪談到能源議題，她說，2018年供電雖然有點緊，但有些備用的機制和預備，應該可以把斷電的可能性或供電不穩的可能性壓到最低。



蔡總統接受三立iNEWS新談話節目「鄭‧知道了」專訪，22日晚間播出專訪內容。這是蔡總統上任一年8個月以來，首次接受電視媒體專訪。





總統蔡英文20日接受三立iNEWS談話節目「鄭‧知道了」主持人鄭弘儀專訪，於22日晚間播出。（總統府提供）中央社記者范正祥傳真 107年1月22日

談及能源議題，蔡總統說，能源轉型計畫大致成形，除了照表操課，還要建立解決沒有預期到問題的能力，綠能建構是整個國家一起投入，會創造出來很多新產業，這是行政院經濟部特別關注的項目。



主持人鄭弘儀詢問總統可以保證2018年不缺電嗎？蔡總統說，以現在經濟部提出的方案，應該可以處理2018年供電的問題，「基本上希望2018年供電，雖然有點緊，但有些備用的機制和預備，應該可以把斷電的可能性或供電不穩的可能性壓到最低。」



鄭弘儀追問這代表不能保證？蔡總統嘆了一口氣說：「天災事變的事情怎麼保證？」她進一步表示，在人可以管控範圍內，政府會把它做到極致。1070123



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