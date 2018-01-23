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不是拒馬總統 蔡總統：我依然最會溝通

發稿時間：2018/01/23 00:25

最新更新：2018/01/23 00:27

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總統蔡英文22日接受談話性節目專訪，被問到有些人批評她是「拒馬總統」時強調，她依然是最會溝通的總統。（檔案照片／三立提供）總統蔡英文22日接受談話性節目專訪，被問到有些人批評她是「拒馬總統」時強調，她依然是最會溝通的總統。（檔案照片／三立提供）

（中央社記者范正祥台北23日電）總統蔡英文22日接受談話性節目專訪，被問到有些人批評她是「拒馬總統」時強調，改革過程中，當然有很多人心裡有很多的「那個」，但她依然是最會溝通的總統。

三立iNEWS談話節目「鄭‧知道了」22日晚間播出總統蔡英文接受主持人鄭弘儀的專訪。

主持人提問，有人說蔡總統在台灣到處有行程的時候、到處充滿拒馬，被稱「拒馬總統」，總統同意嗎？蔡總統回答，改革過程中，當然有很多人的心裡有很多的「那個」。

蔡總統說，她也可以不要有任何的拒馬，到處都被大家拍手，做「短期支票」，不得罪人，發消費券，讓大家感覺很好，政府很慷慨，走到哪裡，大家都拍手。

不過，她也提醒，如果不改革，國家面臨的問題要怎麼辦？所以拒馬是一回事。

蔡總統說，民進黨在野的時候，對執政者也有很多的批評跟不滿，但是在陳抗或者做什麼事都很有節制的。

面對主持人再問，依然認為是最會溝通的總統嗎？蔡總統說：「我依然是如此。」

蔡總統強調，她也希望執政團隊一年多來埋頭苦幹以後，也要開始走出來面對社會大眾，解釋執政做了什麼？要對台灣的未來做什麼？打下什麼基礎？1070123

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