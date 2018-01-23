不是拒馬總統 蔡總統：我依然最會溝通

發稿時間：2018/01/23 00:25
最新更新：2018/01/23 00:27
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（中央社記者范正祥台北23日電）總統蔡英文22日接受談話性節目專訪，被問到有些人批評她是「拒馬總統」時強調，改革過程中，當然有很多人心裡有很多的「那個」，但她依然是最會溝通的總統。 三立iNEWS談話節目「鄭‧知道了」22日晚間播出總統蔡英文接受主持人鄭弘儀的專訪。 主持人提問，有人說蔡總統在台灣到處有行程的時候、到處充滿拒馬，被稱「拒馬總統」，總統同意嗎？蔡總統回答，改革過程中，當然有很多人的心裡有很多的「那個」。 蔡總統說，她也可以不要有任何的拒馬，到處都被大家拍手，做「短期支票」，不得罪人，發消費券，讓大家感覺很好，政府很慷慨，走到哪裡，大家都拍手。 不過，她也提醒，如果不改革，國家面臨的問題要怎麼辦？所以拒馬是一回事。 蔡總統說，民進黨在野的時候，對執政者也有很多的批評跟不滿，但是在陳抗或者做什麼事都很有節制的。 面對主持人再問，依然認為是最會溝通的總統嗎？蔡總統說：「我依然是如此。」 蔡總統強調，她也希望執政團隊一年多來埋頭苦幹以後，也要開始走出來面對社會大眾，解釋執政做了什麼？要對台灣的未來做什麼？打下什麼基礎？1070123延伸閱讀》蔡總統：沒有對不起支持者 忠誠執行理念延伸閱讀》總統：接手後 經濟成長穩定往上走延伸閱讀》勞基法二修讓年輕人感到背叛 總統：很痛苦延伸閱讀》總統：年金改革得罪人 任內沒處理會破產延伸閱讀》時力作為 總統：支持者覺得有需要這樣嗎延伸閱讀》處理兩岸關係 蔡總統：不要小看總統意志延伸閱讀》籲企業加薪 總統：這是疼惜年輕人的心情延伸閱讀》共機艦擾台 蔡總統對台灣國防能力有自信延伸閱讀》蔡總統：柯文哲必須對台灣價值再次確認
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