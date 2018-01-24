NBA明星賽完整名單 選秀分隊極機密

美國職籃NBA23日公布明星賽替補球員名單。（圖取自NBA明星賽推特twitter.com/nbaallstar）

（中央社紐約23日綜合外電報導）美國職籃NBA今天公布明星賽14名替補球星名單，加上已揭曉的10名票選先發，共24名球星將分成2隊比賽。東西區人氣王詹皇、柯神擔任隊長，以極機密的方式選秀組隊。



每年一度的NBA明星賽2月18日於洛杉磯的史泰博中心（Staples Center）舉行。



本屆採用全新的組隊方式，分別由東西區獲得最多球迷票選的「詹皇」詹姆斯（LeBron James）、「柯神」柯瑞（Stephen Curry）擔任隊長，以選秀的方式輪流挑人。



繼18日NBA公布包括2名隊長在內的10名票選先發之後，今天公布由教練選出的14名候補球員。最終分隊結果將在25日（台灣時間26日上午8時）宣布，但過程保密。



有別於以往東區、西區明星隊的對抗方式，本屆明星賽打破東西區之分，改由最具人氣兩大球星擔任隊長，比照選秀方式組隊。



根據NBA官網，選秀過程分為2輪，第一輪從8名先發球員中挑人，由詹姆斯先選，柯瑞後選。第二輪改由柯瑞先選、詹姆斯後選，在14人替補名單中挑人。



聯盟表示，選人過程保密，不對外轉播、聯盟也不會公布選人過程。



ESPN報導，NBA理事長席佛（Adam Silver）表示，他不願讓兩個隊長在電視上「處境難堪」，畢竟一旦轉播，就知道哪個球員最後才被選，雖然這是球迷最想看的。



NBA在10日公布票選先發，東區票選先發5人為詹姆斯（LeBron James）、密爾瓦基公鹿安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）、波士頓塞爾蒂克厄文（Kyrie Irving）、多倫多暴龍德羅森（DeMar DeRozan）、費城76人恩比德（Joel Embiid）。



西區票選先發5人為金州勇士柯瑞（Stephen Curry）及杜蘭特（Kevin Durant）、休士頓火箭哈登（James Harden）、紐奧良鵜鶘戴維斯（Anthony Davis）及柯森斯（DeMarcus Cousins）。



今天公布替補名單，西區7人有拓荒者後衛里拉德（Damian Lillard）、灰狼後衛巴特勒（Jimmy Butler）、勇士後衛湯普森（Klay Thompson）、勇士前鋒葛林（Draymond Green）、灰狼中鋒湯斯（Karl-Anthony Towns）、雷霆後衛衛斯布魯克（Russell Westbrook）、馬刺前鋒阿德雷奇（LaMarcus Aldridge）。



東區7人有尼克前鋒波辛吉斯（Kristaps Porzingis）、暴龍後衛勞瑞（Kyle Lowry）、騎士中鋒洛夫（Kevin Love）、巫師後衛畢爾（Bradley Beal）、巫師後衛沃爾（John Wall）、塞爾蒂克前鋒霍福德（Al Horford）、溜馬後衛歐拉迪波（Victor Oladipo）。（譯者：林宏翰/核稿：鄭詩韻）1070124



