新台幣勁揚1角續創5年高 無視台股挫百點

台北外匯市場新台幣兌美元24日收盤收29.302元，升1角。（中央社檔案照片）
（中央社記者邱柏勝台北24日電）國際美元走弱，加上歐元、日圓升值帶動，台灣今天股匯脫鉤，新台幣終場以29.302元兌1美元作收，勁揚1角，連2升並續創5年新高，台北與元太外匯經紀公司總成交量14.22億美元。
外匯交易員指出，今天美元指數續弱，日圓、歐元等非美貨幣走揚，加上外資持續匯入並買超台股，帶動新台幣延續近日升勢，突破29.4元關卡，終場以升值1角作收，收在29.302元，續創5年來新高價位。
外匯交易員表示，今天台股雖然重挫逾百點，但主要是短線漲幅過大，引發獲利了結賣壓。且從盤後法人買賣情況來看，外資依然買超台股達新台幣42億元左右，加上美元持續走弱，進而導致新台幣再創高點。
匯銀人士指出，相較於前兩個交易日央行強勢阻升，今天由於外資匯入趨緩，且今天非美貨幣普遍走升，因此央行也有略為「放手」，介入力道較沒那麼大。展望後市，他認為新台幣仍有升值壓力，短線先看29元整數價位。
新台幣兌美元今天開盤價為29.300元，最高29.204元、最低29.303元，尾盤收29.302元，升值1角。1070124
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