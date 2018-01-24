立委指推動體改不力 體育署預算遭凍3成

立法院長蘇嘉全（前）24日前往立法院議場，主持總預算案協商。中央社記者張皓安攝 107年1月24日
（中央社記者陳俊華台北24日電）立法院臨時會今天朝野協商教育部體育署預算，時代力量黨團提案，指體育署推動體育改革不力，凍結全數預算；立法院長蘇嘉全最後裁示，除人事費及法定預算外，總額凍結30%。
蘇嘉全今天召集朝野協商107年度中央政府總預算案，其中體育署預算部分，在國民體育法修法後，多次傳出單項體育協會理監事改選有人頭會員爭議。
時代力量立委黃國昌說，很多人申請加入中華民國棒球協會會員，戶籍都在中國信託大樓，「難道是中信要介入棒協？」人頭會員問題體育署完全不管，時力黨團提案將體育署預算全數凍結。
民進黨立委張廖萬堅說，中華民國游泳協會也有重複登記的異常狀況。依國民體育法所定期限，單項協會3月前要全面改選，他同意凍結部分體育署預算，3月是立法院新會期，屆時會要體育署來報告，若改革不力，預算解凍也會有問題。
體育署長林德福說，人頭會員問題，有不少人在同一戶籍、通信地址，也同時報名多個體育協會，「但最後還是要看繳費跟身分證影本送到哪個協會」。他也呼籲，有被冒用或脅迫加入特定體協者，要出面檢舉。
蘇嘉全表示，民進黨也曾經歷人頭黨員問題，「再怎樣改都會有人頭」，但制度上來說，同一個戶籍同時加入幾個協會的情形，有重複的要篩選掉，「同一戶口有1500人是離譜」，這不只要移送法辦，體育署也應徹查。
蘇嘉全說，非常誠懇請林德福不要迴避跟立委接觸，「溝通才是最好的解決方案」，盼體育署與立委、體育界公正人士討論後訂出施行細則，近期內趕快把遊戲規則討論出來，針對體改各項弊端，體育署要有公平、透明的機制。
蘇嘉全最後裁示，體育署107年度預算數總額新台幣46億2972萬6000元，扣除人事及法定支出外，凍結30%，經專案報告、立法院教育及文化委員會同意後始得動支。1071024
延伸閱讀》泳協被爆灌人頭會員 體育署：移送檢調
延伸閱讀》立院審查總預算案 綠估要表決3天3夜
延伸閱讀》加薪補助 賴清德：公所臨時人員也納入