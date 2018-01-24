海基會：協調國籍航空 助台商春節返台

陸方片面啟用M503北向等航路，顧及飛行安全，政府暫不允核准兩家陸籍航空共176班春節加班機申請。海基會發言人管安露24日說，已與國籍航空協調出「相當運量」因應。中央社記者陳家倫攝 107年1月24日

（中央社記者陳家倫台北24日電）陸方片面啟用M503北向等航路後，顧及飛行安全，政府暫不允核准兩家陸籍航空共176班春節加班機申請。海基會發言人管安露今天說，已與國籍航空協調出「相當運量」因應。



東方航空、廈門航空的176班春節加班機暫時卡關，海峽交流基金會副秘書長兼發言人管安露今天在新聞背景說明會上表示，實際會影響3萬多名台商。政府研擬的因應政策中，包括鼓勵國籍航空提出加班機申請。



有媒體詢問，國籍航空提出加班機申請，也需對岸同意，陸方是否會拒絕？管安露表示，目前無法確定陸方的作為，但希望對方能有善意的回應。



中國大陸4日片面宣布開通M503北向與W121、W122、W123銜接航路，儘管交通部民用航空局與相關航空業者溝通，業者仍照飛。民航局18日證實，暫不核准中國東方航空與廈門航空的176班兩岸春節加班機。



媒體詢問管安露，加班機核准是否有最後期限。管安露指出，根據以往協商內容，兩岸加班機應在起飛前7天決定是否核准，但實務上會提早。目前最早起飛的加班機是2月6日，往前推7天就是1月29日。



對於已訂票而受影響的民眾，媒體詢問，衍伸出來的相關費用、權益問題，政府是否會有補償作為。對此，管安露表示，這是旅客和航空公司的契約問題，要看購買時的約定，並非海基會能處理。



至於2月21日登場的海基會台商春節聯誼是否受影響。管安露表示，目前沒聽說有台商因為加班機的問題而無法回台參加，因此活動還是會如期舉行。報名人數則陸續統計中。



管安露說，對於受加班機問題影響的台灣民眾，政府已研擬替代計畫，協助民眾返台，包括兩岸在春節期間的固定航班與已核准的加班機都還有位置，呼籲民眾可向航空公司查詢。



此外，對於影響較大的8個航點，管安露建議民眾以就近直航航點替代，像原定在安徽合肥起飛的民眾，可改赴江蘇揚州、南京。民航局也協調國籍航空增闢加班機或增大機型，目前已有相當運量因應。



管安露說，民航局也鼓勵陸籍航空再提申請；而台港澳每天有80航班，民航局也與國籍航空研討是否增加航班，業者則表示會評估增加運量；再者，小三通也會協調增加船班，除國籍民航業者外，國防部也表示可以協助。1070124





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