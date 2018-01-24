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高通花錢買通蘋果 歐盟重罰12億美元

發稿時間：2018/01/24 21:10

最新更新：2018/01/24 22:24

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美國晶片巨擘高通花錢買通蘋果，要求iPhone和iPad產品，獨家採用高通晶片，遭歐洲聯盟重罰12億美元。（圖取自高通臉書www.facebook.com/Qualcomm）美國晶片巨擘高通花錢買通蘋果，要求iPhone和iPad產品，獨家採用高通晶片，遭歐洲聯盟重罰12億美元。（圖取自高通臉書www.facebook.com/Qualcomm）

（中央社布魯塞爾24日綜合外電報導）美國晶片巨擘高通花錢買通蘋果，要求iPhone和iPad產品，獨家採用高通晶片。歐洲聯盟（EU）今天對高通重罰12億美元（約新台幣353億元）。

法新社報導，歐盟主管市場競爭事務執委維斯塔哲（Margrethe Vestage）表示，高通（Qualcomm）在2011年和蘋果達成協議，「濫用市場壟斷地位」，不當排除英特爾（Intel）等對手，剝奪消費者選擇的機會。

這是歐盟對美國科技巨擘開罰的最新一例，也是高通受到的最新打擊。

全球頂尖智慧型手機晶片供應商高通，去年遭台灣開罰8億美元。

維斯塔哲在記者會上說：「高通在5年間非法排除對手，以鞏固本身市場地位。高通於2011至2016年付錢給大客戶蘋果數十億美元，要求蘋果不向對手採購。意味著在這個市場沒有對手可以挑戰高通，不論它們的產品有多好。」（譯者：劉淑琴/核稿：劉學源）1070124

歐盟重罰12億美元 高通稱將立即上訴

（中央社布魯塞爾24日綜合外電報導）美國晶片巨擘高通花錢買通蘋果，要求iPhone和iPad產品，獨家採用高通晶片。歐洲聯盟（EU）今天對高通重罰12億美元（約新台幣353億元）。高通對此表示，將立即提起上訴。

法新社報導，歐盟主管市場競爭事務執委維斯塔哲（Margrethe Vestage）表示，高通（Qualcomm）在2011年和蘋果達成協議，「濫用市場壟斷地位」，不當排除英特爾（Intel）等對手，剝奪消費者選擇的機會。

彭博社報導，高通表示，將立即提起上訴，並強調歐盟執委會開罰，對公司目前營運沒有影響。

這是歐盟對美國科技巨擘開罰的最新案例，也是高通受到的最新打擊。

全球智慧型手機晶片龍頭高通，去年遭台灣開罰8億美元。

維斯塔哲在記者會上說：「高通在5年間非法排除對手，以鞏固本身市場地位。高通於2011至2016年付錢給大客戶蘋果數十億美元，要求蘋果不向對手採購。意味著在這個市場沒有對手可以挑戰高通，不論它們的產品有多好。」

維斯塔哲還說，高通「阻礙消費者和其他公司更多選擇和創新」。維斯塔哲指出，歐盟歷經兩年半調查發現，內部文件顯示蘋果公司數度「認真考慮轉換至高通的對手英特爾」。

維斯塔哲說：「這勢必會對英特爾帶來很大的不同。蘋果是全球智慧型手機和平板電腦的數一數二生產廠商。蘋果最終決定不轉換。」

高通和蘋果目前因專利和授權金問題打官司。蘋果2017年1月在美國提告，指控高通濫用在特定晶片組市場的壟斷優勢，索取不當權利金。（譯者：劉淑琴/核稿：劉學源）1070124

延伸閱讀》高通234億元罰鍰 公平會同意分60期繳

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