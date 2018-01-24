詹姆斯叩關成功 NBA最年輕3萬分得主

（中央社聖安東尼奧23日綜合外電報導）克里夫蘭騎士球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）今天成為美國職籃NBA史上最年輕達成3萬分的球員，有人看好他能夠打破傳奇球星賈霸創下的3萬8387分障礙。



詹姆斯現年33歲，2003年展開NBA生涯。今天對馬刺之戰賽前，個人得分累計達29993分。詹姆斯在第一節結束前攻下8分，達成紀錄，休息時間與隊友相擁慶祝，並獲得球迷起立鼓掌。



法新社報導，詹姆斯去年12月30日剛滿33歲，以33歲又24天成為最年輕的3萬分得主，改寫布萊恩（Kobe Bryant）34歲104天的紀錄。



詹姆斯成為3萬分俱樂部的第7名會員，名列NBA生涯得分榜第7名。現在有人看好詹姆斯，有機會改寫賈霸的NBA生涯最多分紀錄。



NBA生涯得分榜的前6名依序是賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）3萬8387分、馬龍（Karl Malone）3萬6928分、 布萊恩（Kobe Bryant）3萬3643分、喬丹（Michael Jordan）3萬2292分、張伯倫（Wilt Chamberlain）3萬1419分、諾威茨基（Dirk Nowitzki）3萬837分。



路透社報導，在這3萬分會員的夢幻名單中，詹姆斯的得分效率能擠進前4名。他是史上第4快達成3萬分的球員，以1107場比賽達成記錄，在此之前是賈霸1101場、喬丹960場，張伯倫941場為史上最快。



NBA理事長席佛（Adam Silver）使用NBA官方推特署名貼文：「恭喜詹姆斯到達3萬分大關，繼續創造不凡生涯的另一個里程碑。」



諾威茨基推文說：「恭喜詹皇，歡迎加入俱樂部！」布萊恩也在推特上說：「亞克朗（Akron）出身的小伙子，現在是30k詹皇，我的兄弟，幹得好！」（譯者：林宏翰/核稿：徐睿承）1070124





The basket to lift #LeBronJames into a club of ONE, becoming the first player to 30,000 points, 7,000 rebounds, and 7,000 assists!#ThisIsWhyWePlay #PhantomCam pic.twitter.com/xT7GvJplHV — NBA (@NBA) 2018年1月24日