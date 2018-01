詹姆斯叩關成功 NBA最年輕3萬分得主

(中央社聖安東尼奧23日綜合外電報導)克里夫蘭騎士球星「詹皇」詹姆斯(LeBron James)今天成為美國職籃NBA史上最年輕達成3萬分的球員,有人看好他能夠打破傳奇球星賈霸創下的3萬8387分障礙。



詹姆斯現年33歲,2003年展開NBA生涯。今天對馬刺之戰賽前,個人得分累計達29993分。詹姆斯在第一節結束前攻下8分,達成紀錄,休息時間與隊友相擁慶祝,並獲得球迷起立鼓掌。



法新社報導,詹姆斯去年12月30日剛滿33歲,以33歲又24天成為最年輕的3萬分得主,改寫布萊恩(Kobe Bryant)34歲104天的紀錄。



詹姆斯成為3萬分俱樂部的第7名會員,名列NBA生涯得分榜第7名。現在有人看好詹姆斯,有機會改寫賈霸的NBA生涯最多分紀錄。



NBA生涯得分榜的前6名依序是賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)3萬8387分、馬龍(Karl Malone)3萬6928分、 布萊恩(Kobe Bryant)3萬3643分、喬丹(Michael Jordan)3萬2292分、張伯倫(Wilt Chamberlain)3萬1419分、諾威茨基(Dirk Nowitzki)3萬837分。



路透社報導,在這3萬分會員的夢幻名單中,詹姆斯的得分效率能擠進前4名。他是史上第4快達成3萬分的球員,以1107場比賽達成記錄,在此之前是賈霸1101場、喬丹960場,張伯倫941場為史上最快。



NBA理事長席佛(Adam Silver)使用NBA官方推特署名貼文:「恭喜詹姆斯到達3萬分大關,繼續創造不凡生涯的另一個里程碑。」



諾威茨基推文說:「恭喜詹皇,歡迎加入俱樂部!」布萊恩也在推特上說:「亞克朗(Akron)出身的小伙子,現在是30k詹皇,我的兄弟,幹得好!」(譯者:林宏翰/核稿:徐睿承)1070124





The basket to lift #LeBronJames into a club of ONE, becoming the first player to 30,000 points, 7,000 rebounds, and 7,000 assists!#ThisIsWhyWePlay #PhantomCam pic.twitter.com/xT7GvJplHV