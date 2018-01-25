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北捷打槍新北 捷運兒童優惠難整合

發稿時間：2018/01/25 16:09

最新更新：2018/01/25 21:16

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新北市交通局長王聲威25日下午召開記者會，公開台北捷運公司公文表示，6到12歲兒童搭捷運享5折優惠的「新北兒童卡」招標作業，遭北捷以服務契約要脅各家票證公司放棄投標，杯葛意圖明顯。中央社記者王鴻國攝　107年1月25日新北市交通局長王聲威25日下午召開記者會，公開台北捷運公司公文表示，6到12歲兒童搭捷運享5折優惠的「新北兒童卡」招標作業，遭北捷以服務契約要脅各家票證公司放棄投標，杯葛意圖明顯。中央社記者王鴻國攝　107年1月25日

（中央社記者王鴻國新北25日電）新北市交通局長王聲威今天表示，6到12歲兒童搭捷運享5折優惠的「新北兒童卡」招標作業，遭北捷以服務契約要脅票證公司放棄投標，杯葛意圖明顯，已影響新北兒童福利權益。

王聲威今天下午召開記者會公開與台北捷運公司公文及「新北兒童卡」實體樣本表示，交通局製作卡片招標作業，分別於1月19日及24日開標，北捷18日發文與各家票證公司，以服務契約要脅其放棄投標。

zoom in 新北市交通局長王聲威25日召開記者會，展示設計完成的一卡通版及悠遊卡版「新北兒童卡」實體樣本，強調各項準備都已完成，只等台北捷運公司同意廠商製卡，6到12歲的新北兒童就能在農曆過年前享受優惠。中央社記者王鴻國攝　107年1月25日新北市交通局長王聲威25日召開記者會，展示設計完成的一卡通版及悠遊卡版「新北兒童卡」實體樣本，強調各項準備都已完成，只等台北捷運公司同意廠商製卡，6到12歲的新北兒童就能在農曆過年前享受優惠。中央社記者王鴻國攝　107年1月25日

他表示，24日第2次開標時，參與投標的悠遊卡、一卡通公司投標都接近底價，當天是可以決標，但兩公司卻表明「被指示」僅能接受以「台北市數位學生證」的方式製作而棄標，顯然北捷從中阻撓「新北兒童卡」卡片招標作業，以非正當的手段影響廠商意願。

他表示，經徵詢，高雄捷運公司同意配合實施新北兒童搭乘高雄捷運享5折優惠；機場捷運部分，配合桃園捷運公司系統調整，5月前可與桃園同步實施優惠措施，為何北捷不行？

他強調，何況新北兒童卡不是新卡種，而是採現行敬老卡的5折優惠程式來製作，技術上沒有太高的難度，希望北捷能儘速同意廠商製卡，讓19萬多名新北兒童都能趕在農曆過年前享受優惠。

新北市政府發言人張其強表示，同步實施優惠是雙北的共識，關係著全新北學童的權益，市府仍然希望在27日與台北市同步實施捷運兒童票價優惠，希望大家都能夠盡力去克服困難，讓小朋友們能過個快樂，享受優惠的寒假和春節假期。1070125

雙北兒童優惠不同調 北捷主張專卡專用

（中央社記者游凱翔台北25日電）台北捷運公司今天指出，對捷運兒童優惠議題，新北決定採用「社福卡」，但北捷為「兒童數位學生證」，在卡片不同情況下，將導致後端作業出問題，台北捷運主張專卡專用立場。

新北市長朱立倫去年12月宣布，設籍新北6至12歲孩童，搭乘北捷可享5折票價優惠；而台北市則是6折優惠。不過新北市今天表示，北捷以服務契約要脅票證公司放棄投標，杯葛意圖明顯，已影響新北孩童權益。

台北捷運公司回應，對於新北提供兒童優惠始終全力配合，但新北市應以北市的「兒童數位學生證」專卡專用辦理，而不是採用「社福卡」辦理，如此一來，會造成持卡人身分不符，接連後端作業也出現問題。

北捷舉例，如果新北社福卡兼用兒童優惠卡，雖然能夠依優惠金額扣款，但設備上仍顯示「敬老或愛心票」，會與持卡人身分不符，而這個狀況不止會出現在北捷，在全國交通系統的電子票證、查詢及使用，都會有問題。

北捷進一步舉例，台北市立動物園、兒童新樂園等場館，因系統設定社福卡為免費、6至12歲半價，會導致票價優惠金額不正確。

北捷強調，已數度向新北市明確表達「專卡專用」立場，對於電子票證推出新票種或應用方式變更，都必須要有合理的準備時間，北捷將確認新北市的方案後，全力配合軟硬體設施更改。1070125

捷運兒童優惠不同調 雙北立場是什麼？
台北市政府2017年編列預算，給予設籍台北市6至12歲兒童搭乘捷運6折優惠，確定在今年1月27日前實施。

新北市長朱立倫2017年底宣布，設籍新北6至12歲孩童，搭乘北捷享5折票價優惠。新北市盼讓兒童在農曆過年前享優惠，但仍希望能與北市同步實行。

台北市長柯文哲說，北市選擇6折、偶數折是有理由的，若像5折優惠，25元車資打折後是12.5元，但現行沒有5毛，計價會有問題。 朱立倫則說，對設籍新北市幼童、學生，仍希望給予5折優惠。

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