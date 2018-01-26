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台灣第一人 梁恩碩爭澳網青少年女單冠軍[影]

發稿時間：2018/01/26 14:56

最新更新：2018/01/26 16:07

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台灣青少年網球小將梁恩碩（圖）26日在澳洲網球公開賽青少年女單4強戰逆轉擊退義大利選手柯希雅瑞托，成為首位晉級澳網青少年女單決賽的台將。（檔案照片）中央社　107年1月26日台灣青少年網球小將梁恩碩（圖）26日在澳洲網球公開賽青少年女單4強戰逆轉擊退義大利選手柯希雅瑞托，成為首位晉級澳網青少年女單決賽的台將。（檔案照片）中央社　107年1月26日

（中央社記者龍柏安台北26日電）台灣青少年網球小將梁恩碩，今天在澳洲網球公開賽青少年女單4強，以4比6、6比3、7比6（5）逆轉勝義大利柯希雅瑞托，成為首位晉級澳網青少年女單決賽的台將。

年僅17歲的梁恩碩，是今年澳網青少年女單第2種子，昨天她一日兩戰，單、雙打都鏖戰至第3盤才艱辛脫困，密集出賽也造成她大腿拉傷。

梁恩碩今天面對義大利的柯希雅瑞托（Elisabaetta Cocciaretto），首盤打完還曾進入大會醫療站接受短暫治療，強忍傷勢的她又和對手力拚，全場硬撐2小時13分鐘，並在第3盤成功化解2個對手賽末點，艱苦逆轉晉級決賽。

今天首盤雙方在前4局緊咬，相互破發1次，打成2比2平，可惜梁恩碩分別又在第6、10局遭對手破發得逞，先以4比6棄守。

次盤梁恩碩先在第4局遭對手破發，局數陷入1比3落後，接下來她有如猛獅乍醒，連破對手3次發球局，一口氣連拿5局，以6比3扳回一城。

決勝盤高潮迭起，梁恩碩開局先連拿3局，取得3比0領先，不料接下來在第5、7局連續被對手破發，一口氣連丟5局，反倒以3比5大幅落後。

第9局梁恩碩先順利保發，第10局她成功逼出3個破發點，靠著對手回擊出界，她成功將戰局逼平，接下來兩人一路僵持，比賽被逼入搶7決勝負。

搶7大戰兩人同樣難分軒輊，比數一度戰成5比5平，決勝期梁恩碩連拿2分，順利拿下決賽門票。

梁恩碩晉級後，稍晚還將與中國小將王欣瑜聯手挑戰澳網青少年女雙決賽。女單決賽對手則是法國16歲小將布瑞兒（Clara Burel）。1070126



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