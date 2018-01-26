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又傳美網站撤中華民國旗 外交部：交涉中

發稿時間：2018/01/26 22:01

最新更新：2018/01/26 22:15

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由美、英主導的反伊斯蘭國軍事行動網站上，原有的中華民國國旗圖案遭移除，外交部表示，持續與美方交涉。（圖取自堅定決心行動官網www.inherentresolve.mil/）由美、英主導的反伊斯蘭國軍事行動網站上，原有的中華民國國旗圖案遭移除，外交部表示，持續與美方交涉。（圖取自堅定決心行動官網www.inherentresolve.mil/）

（中央社記者侯姿瑩台北26日電）美國國務院領務局網站及貿易代表署介紹台灣頁面上，原有的中華民國國旗圖案遭移除後，又傳出美國領導的反伊斯蘭國（IS）軍事行動網站上的中華民國國旗也消失。外交部表示，持續與美方交涉。

外交部發言人李憲章今天晚間告訴中央社記者，近來美國政府不同機關的官方網頁出現移除中華民國國旗的情況，外交部與駐美國代表處已在第一時間向美方表達政府立場，「並持續與美方交涉中」。

同時，李憲章說，外交部有注意到美國國務院發言人諾爾特（Heather Nauert）昨天向媒體表示，美對台政策沒有改變，美國視台灣為至關重要的夥伴，台灣與美國共享價值且贏得美國尊重，也將持續獲得美國強力支持。外交部對此表示歡迎。

李憲章進一步表示，美國是台灣在國際上最重要的盟友，多年來持續在台灣國際參與、國防能力建構，以及維持台海與區域和平、穩定等事務上，給予台灣最重要的支持。「政府感謝並珍視雙方共同努力獲得的成果，將在現有基礎上持續推動台美關係」。

自去年1月美國總統川普（Donald Trump）上任以來，美國各部門官方網頁都有些改版，去年9月，國務院官網原本介紹台灣的頁面，中華民國國旗圖案最先消失不見。近來包括美國國務院領務局網站及貿易代表署（USTR）介紹台灣頁面，原有的中華民國國旗圖案也遭移除。

外交部昨天表示，數月前即就國務院官方網站撤除中華民國國旗，數度進洽美方。對美國國務院領務局及貿易代表署（USTR）網頁移除中華民國國旗做法，「不僅無法理解及接受」，也感失望；外交部已向美方「表達我方嚴正關切」。

蘋果日報今天報導，由美、英主導針對伊拉克與敘利亞境內的伊斯蘭國（IS）發動的「堅定決心行動」（Operation Inherent Resolve）官網上，在2016年曾列出參與行動的67個國家與地區，中華民國國旗與台灣（Taiwan）字樣也在其列。不過，近期中華民國國旗已從網站消失。1070126

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