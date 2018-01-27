澳網青少年男單決賽 曾俊欣吞敗獲亞軍

台灣16歲網球好手曾俊欣，27日在澳洲網球公開賽青少年組男單決賽落敗，屈居亞軍。（圖取自曾俊欣臉書facebook.com/CengJunXin）
（中央社記者龍柏安台北27日電）台灣16歲網球好手曾俊欣，今天在澳洲網球公開賽青少年組男單決賽，以6比7（6）、4比6，不敵美國小將柯達（Sebastian Korda），屈居亞軍。
台灣上一次有青少年男子球員打進澳洲網球公開賽青少年男單決賽，是10年前的「小胖」楊宗樺，當年他單、雙打都挺進澳網，最後男雙順利稱王，男單則屈居亞軍。
今年「夜市球王」曾俊欣是繼2008年後，再度有台將挺進澳網青少年男單決賽，可惜他沒能改寫歷史一舉奪冠，全場奮戰1小時34分鐘後，以直落二吞敗獲得亞軍。
曾俊欣今在首盤和對手一路鏖戰難分勝負，局數打至6比6平，進行搶7決勝負。
關鍵搶7，曾俊欣在6比5領先之際，浪費了一次寶貴的盤末點，反遭對手連拿3分逆轉，以6比8丟掉首盤。
次盤前4局兩人相互破發，局數戰成2比2平，無奈第5局曾俊欣又遭對手破發得逞，局數陷入2比4落後，接下來兩人一路僵持，曾俊欣無法攻破對手發球局，最後以4比6再丟第2盤，無緣奪冠。1070127
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