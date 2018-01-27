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楊金龍內定掌央行 穩住後彭淮南時代軍心

發稿時間：2018/01/27 12:41

最新更新：2018/01/27 13:02

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zoom in 在央行任職近30年的央行副總裁楊金龍，被視為最能貫徹央行總裁彭淮南意志的繼任央行總裁人選。（中央社製圖）在央行任職近30年的央行副總裁楊金龍，被視為最能貫徹央行總裁彭淮南意志的繼任央行總裁人選。（中央社製圖）

（中央社記者邱柏勝台北27日電）在央行任職近30年的央行副總裁楊金龍，被視為最能貫徹央行總裁彭淮南意志的繼任央行總裁人選，能否引領台灣這艘小船，在暗潮洶湧國際政經變局中穩步前進，是上任後最大挑戰。

民國42年出生於屏東縣恆春鎮的楊金龍是清寒農家子弟，雖是家中最會念書的小孩，但母親未給予特殊關愛，而要楊金龍「自食其力」，幫家裡養雞鴨，養肥了再帶去市場變現換學費。楊金龍懂得如何將雞鴨養得肥嘟嘟，以求在市場上賣得好價錢，可說是從小就「身體力行」經濟學理論。

可能是兒時生長環境使然，楊金龍對動植物敏銳度相當驚人。幕僚指出，楊金龍對花草樹木、昆蟲鳥類都相當有研究，「甚至聽到叫聲，就能分辨出那是什麼鳥」。

度過有雞鴨伴讀的中學時代，楊金龍考取被視為中央銀行人才搖籃的政治大學銀行系（現政大金融學系），現任央行外匯局長顏輝煌、業務局長陳一端及金融業務檢查處副處長林華亭，都是楊金龍學弟妹。

楊金龍大學畢業後，繼續攻讀政大國際貿易研究所，畢業後曾短暫在華南銀行國外部任職半年左右，再考進金融人員研究訓練中心（台灣金融研訓院前身），之後公費留學到英國伯明罕大學取得經濟博士學位，回國後考進央行，擔任經濟研究處研究員，後來歷任外匯局襄理、行務委員等職。

83年央行主管看重楊金龍的留英資歷，委派楊金龍擔任央行駐駐倫敦代表辦事處主任，擴展國際視野。任期結束後回台，楊金龍不久即接任業務局副局長，執掌利率走勢、資金調度與不動產授信等重要業務，在央行歷練完整，為後來升任央行副總裁打下深厚基礎。

當中國經濟成長放緩、中國以調降存款準備率2碼因應；及歐債危機沸沸揚揚、希臘獲第二輪1300億歐元（約新台幣4兆6267億元）紓困等重大國際金融事件接踵而來時，楊金龍是彭淮南身邊最重要副手，接任央行首席副總裁，新台幣匯率始終維持動態穩定。

楊金龍與彭淮南相同之處還包括都以健走舒壓，但與彭淮南清晨在大安森林公園健走不同，楊金龍選擇平日中午休息時間，從央行出發，沿羅斯福路、南海路、南昌路、愛國西路至少走上一圈，也因此常被記者中午外出用餐時「巧遇」。

除健走，楊金龍還有「五行八步」氣功養身妙招。他曾對央行記者分享，「五行八步」其實是種類似體操的氣功，但比體操簡單，基本步驟是先深度吸氣、吐氣，再加上甩手，有時搭配棍子，每次做一小時，效果就非常明顯。

不過，在「14A總裁」彭淮南之後接任央行總裁，楊金龍肩上的擔子只會更重，特別是相較於彭淮南曾任中國國際商業銀行（後與交通銀行合併為兆豐國際商業銀行）董事長，楊金龍的職涯幾乎都在央行度過，不免被外界質疑缺乏央行以外的金融實務經驗。

另一方面，過去的操盤都有彭淮南運籌帷幄，將來外界勢必會用放大鏡檢視楊金龍可否「獨挑大樑」。今年第一季的央行理監事會議將在3月22日召開，也成為楊金龍上任後的首個試金石。

綜觀國際局勢，美國總統川普（Donald Trump）的美元政策，進一步牽動全球經濟及資金流向，加上總統蔡英文之前說，央行總裁應具備抗壓性、維持獨立性，同時與相關部門要有良好溝通，楊金龍要如何引領台灣這艘小船，在蔡總統期許下，於暗潮洶湧的國際政經變局中穩步前進，將是上任後最大挑戰。1070127

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