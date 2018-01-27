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小鋼砲體型不被看好 梁恩碩打出希望

發稿時間：2018/01/27 14:08

最新更新：2018/01/27 17:16

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台灣網球小將梁恩碩身高僅158公分，在國際賽場總比對手矮一截，27日打下大滿貫澳網青少年女單冠軍，扭轉「矮將難出頭」的刻板印象。（圖取自梁恩碩臉書facebook.com/EnShuoLiang）台灣網球小將梁恩碩身高僅158公分，在國際賽場總比對手矮一截，27日打下大滿貫澳網青少年女單冠軍，扭轉「矮將難出頭」的刻板印象。（圖取自梁恩碩臉書facebook.com/EnShuoLiang）

（中央社記者李晉緯台北27日電）台灣網球小將梁恩碩身高僅158公分，在國際賽場總比對手矮一截，因為身材劣勢不被看好，但她在青少年女單世界排名高居第5，今天更打下大滿貫澳網青少年女單冠軍，扭轉「矮將難出頭」的刻板印象。

梁恩碩4歲時學過鋼琴、小提琴，很早就展現在音樂上的天賦，但整天坐著，加上體型較胖，媽媽夏碧霙希望她用運動減肥，這成了梁恩碩6歲開始接觸網球的起點，過去曾接受謝淑薇的父親謝子龍指導，也和「夜市小球王」曾俊欣同為台北市新興國中體育班校友。

即便青少年世界排名高居第5，國際賽經驗豐富，梁恩碩去年也在4大滿貫賽都獲參賽權，並在美網青少年組打進女單4強，但「妳太矮了，以後應該沒什麼機會」的聲音卻始終未曾斷過。面對這些質疑，「小鋼砲」梁恩碩沒有因為身材劣勢而喪失鬥志，即便不被眾人看好，仍靠著努力打出一片天。

踏上網球路，梁恩碩走得辛苦，原本對網球一竅不通的媽媽，必須努力瞭解網球一切大小事，即使語言不同，仍陪著梁恩碩四處征戰、張羅相關事務，並仔細規劃賽程，以最經濟的方式幫助梁恩碩取得積分。

梁恩碩常年出國參賽，經濟壓力的重擔落在爸爸梁世銘身上，即便拿房子抵押貸款新台幣300萬元，這筆錢卻不到4年就花完，壓力一度逼得他們站在是否繼續打網球的十字路口上，所幸在台塑等企業贊助下，梁恩碩得以繼續網球夢，也才能在今天為台灣拿下大滿貫青少年組女單冠軍。

過去王思婷在1990年的美網和1991年的澳網、謝淑薇在2001年的澳網、詹詠然在2006年的法網都曾打進4強，這次梁恩碩打進決賽，已經改寫台灣女將在大滿貫青少年組女單的最佳紀錄，今天順利奪冠，更是台將首度在大滿貫青少年組賽事獲得女子單打冠軍。1070127

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