澳網女單決賽 瓦芝妮雅琪力戰3盤奪冠

丹麥甜心瓦芝妮雅琪27日在澳網女單決賽取勝，拿下生涯首座大滿貫賽金盃。（圖取自澳網推特twitter.com/australianopen）

（中央社墨爾本27日綜合外電報導）丹麥甜心瓦芝妮雅琪今天在澳洲網球公開賽女單決賽中，以7比6（7比2）、3比6、6比4拍下羅馬尼亞好手哈勒普，捧下她生涯首座大滿貫賽金盃。



瓦芝妮雅琪（Caroline Wozniacki）在哈勒普（Simona Halep）賽末點掛網後，拿下比賽勝利，難以置信的瓦芝妮雅琪將球拍丟出去，整個人倒在拉佛球場（Rod Laver Arena）地上。



路透社報導，在2小時49分鐘的冠軍爭奪戰中，兩名球員的腿部都出現不適狀況，但最終瓦芝妮雅琪在她生涯第3次大滿貫決賽堅持到底奪勝。



哈勒普在賽後頒獎典禮上對觀眾說：「現在要講話並不容易，但首先我要恭喜卡洛琳（瓦芝妮雅琪），她打得相當出色…我認為這次澳網賽很精彩。當然，我很難過自己今天不能獲勝，卡洛琳比我強。」



法新社報導，27歲的瓦芝妮雅琪過去一直無緣大滿貫賽金盃，她曾打進2009年和2014年的美國網球公開賽決賽，並在2010年首次在世界排名第一。



這是她們兩人第3次晉級大滿貫決賽，也是她們首次闖進澳網決賽。在本屆澳網前幾輪的比賽中，她們幸虧都救回賽末點，才能一路搶進決賽。（譯者：陳彥鈞/核稿：張佑之）1070127