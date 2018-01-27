梁恩碩揚威澳網 青少女單雙打奪冠創紀錄

（中央社記者龍柏安台北27日電）台灣17歲小將梁恩碩今天在澳洲網球公開賽青少年女雙決賽，與中國王欣瑜聯手，以7比6（4）、4比6、1比0（5）擊敗瑞士孫璐璐與巴布亞紐幾內亞的艾派莎（Violet Apisah）奪冠。



「台灣小鋼砲」梁恩碩今天上午才在澳網青少年女單決賽，以6比3、6比4擊敗法國的布瑞兒（Clara Burel），成為首位拿下大滿貫青少年女單冠軍的台灣球員，如今雙打也成功封后，一人包攬雙冠寫下台灣網壇新紀錄。



台灣網球史上過去僅有「小胖」楊宗樺，曾在2008年在澳網單、雙打都晉級青少年組決賽，可惜他在男單名列亞軍，雙打和謝政鵬聯手摘冠，梁恩碩今年不僅改寫這項紀錄，且她也是繼2004年詹詠然後，14年來首位在澳網青少年女雙封后的台灣球員。



澳網青少年女雙決賽，原訂昨天登場，因雨順延至今天傍晚再戰，梁恩碩一日兩戰，表現不打折扣，她與王欣瑜的「梁王配」首盤與對手一路拉鋸，局數激戰至6比6被逼入搶7決分高下。



搶7前半段也呈現互咬局面，「梁王配」在3比4微幅落後下，逆勢連拿4分，先以7比4率先拿下。



次盤陷入破發大戰，前8局雙方各破對手2次發球局，打成4比4平，關鍵第9局「梁王配」發球局又沒保住，以4比6被對手扳平。



決勝盤超級搶10，「梁王配」開局就連拿4分，拉出一波6比1的攻勢，早早奠定勝基，最終以10比5拿下勝利，也順利登上澳網青少年女雙冠軍寶座。1070127





梁恩碩小檔案

●年齡：17歲

●身高：158公分

●學歷：高雄市中正國小、台北市新興國中，台南市善化高中

●慣用手：右手持拍

●啟蒙：6歲接觸網球

●世界排名：ITF青少年（女子）世界排名第5（生涯最佳）

●戰績：

2008年：第28屆四維盃學童賽贏得二女組冠軍

2016年：與日本選手永田杏林參加ITF juniors德國柏林一級賽事，獲得雙打冠軍

2017年：和詹謹瑋聯手摘下泰國15K雙打冠軍、全中運高女組金牌

2018年：奪下台灣首座澳網青少女單打冠軍







影片來源：Australian Open TV YouTube頻道

「台灣小鋼砲」梁恩碩27日上午在澳網青少年女單決賽，以6比3、6比4擊敗法國的布瑞兒，奪下冠軍。圖為梁恩碩在澳網青少年女單奪冠後親吻獎盃。（圖取自澳網推特twitter.com/australianopen）





延伸閱讀》梁恩碩澳網奪冠 中文致詞感謝台灣支持者



延伸閱讀》小鋼砲體型不被看好 梁恩碩打出希望



延伸閱讀》澳網青少年男單 「夜市小球王」曾俊欣獲亞軍