/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 張泰山宋瑋莉謝立功戴資穎
>rss

總預算案拚30日三讀 將表決320案

發稿時間：2018/01/28 14:56

最新更新：2018/01/28 15:16

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
針對107年度中央政府總預算案，立法院長蘇嘉全26日時表示，應該會在29日、30日順利三讀。（中央社檔案照片）針對107年度中央政府總預算案，立法院長蘇嘉全26日時表示，應該會在29日、30日順利三讀。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉冠廷台北28日電）民進黨團總召柯建銘今天說，明天將開始處理107年度中央政府總預算案，有320個案子要進行表決，30日應該可處理完；國民黨團表示，保留了94案，展現對預算的堅持與表態。

對於107年度中央政府總預算案，立法院長蘇嘉全26日時表示，朝野協商共識刪減額度不低於106年度的新台幣240億元，預計29日上午10時宣讀有共識部分後，接續處理保留案，經發言後表決，應會在29日、30日順利三讀。

民主進步黨立法院黨團總召柯建銘今天告訴中央社記者，明天立法院將開始表決各黨的保留案，共320案，預計將分2天處理，1天處理4個委員會的案子，因此應該可以在30日處理完畢。

中國國民黨立法院黨團書記長李彥秀向中央社記者表示，接下來2天的表決議案，國民黨團只保留94案，展現黨團對於預算的堅持與表態。希望透過一次次的表決，展現在野黨監督的意志與理念，以及提醒執政黨應該要做得更好。

時代力量立法院黨團總召徐永明則表示，時代力量保留了約195個案子，針對立法院各委員會，都有重點的案子。在通案的部分，針對年終慰問金，時代力量希望能有落日條款，若有關落日條款的主決議能獲得支持，那相關的預算案就可撤案。

徐永明說，也針對矯正署也提了100多個案子，主要是關於矯正署假釋浮濫以及貪污法官的問題，矯正署前來說明，卻有資料不實的問題，所以無法接受，因此提出了一個主決議追究這責任，以及要求公佈在假釋過程中，政治關說的名單，若主決議通過，矯正署的案子就會撤。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞表示，經過調節後，親民黨團剩下近30個案子要送入院會表決，站在親民黨的立場，就是該刪的刪、該給的給。1070128

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
四大洲花滑選手競演

四大洲花滑選手競演

日本關東大雪

日本關東大雪

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
四大洲花滑選手競演
四大洲花滑選手競演
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP