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初選民調搞烏龍 謝立功：疑點重重要調錄音

發稿時間：2018/01/28 18:31

最新更新：2018/01/28 22:11

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影片來源：中央社

（中央社記者王朝鈺基隆市28日電）國民黨基隆市黨部今天公布黨內市長初選民調結果，原本由謝立功以些微差距勝出，因全方位民調誤將數據對調，經再度計算後確定由宋瑋莉勝出，謝立功則質疑民調過程有誘導性提問，要求調閱3間公司錄音檔。

全方位民調公司經理洪紹華表示，前移民署長謝立功在全方位民調中「政黨對比支持率」為42.544%，「黨內互比支持率」則為54.670%，因全方位公司誤將這兩項數據對調，把謝立功的「政黨對比支持率」誤植為54.670%，「黨內互比支持率」為42.544%。

由於「政黨對比支持率」占比重85％，而「黨內互比支持率」只占15％，導致謝立功在全方位民調錯誤版總支持率為52.851％，經再次計算後，謝立功總支持率應為44.363％。

國民黨基隆市黨部28日公布黨內市長初選民調結果，但因全方位民調公司誤將「政黨對比支持率」和「黨內互比支持率」數據對調（圖），導致前移民署長謝立功勝出，經再次計算後，改由基隆市議長宋瑋莉勝出。中央社記者王朝鈺攝　107年1月28日國民黨基隆市黨部28日公布黨內市長初選民調結果，但因全方位民調公司誤將「政黨對比支持率」和「黨內互比支持率」數據對調（圖），導致前移民署長謝立功勝出，經再次計算後，改由基隆市議長宋瑋莉勝出。中央社記者王朝鈺攝　107年1月28日

國民黨基隆市黨部書記長蔡智穎表示，經再次平均3間民調公司數據後，議長宋瑋莉以平均支持率41.493％排序第一，謝立功平均支持率為39.925%排序第二，前駐紐西蘭代表介文汲則為18.582%。

對此，謝立功發出聲明稿指出，這次民調疑點重重，不只是數字誤植，整個過程似乎也違反民調專業，最受到傷害的是國民黨的形象。

他說，無論哪一方出線，都會成為對手批評的缺點，欠缺正當性恐造成往後參選人對黨內初選民調公正性的疑慮，希望國民黨中央能盡速釐清真相，別因此喪失支持者的信任。

謝立功受訪時也質疑，派出的觀察員曾聽見某間民調公司誘導性提問，是否黨中央或市黨部也能針對誘導性提問提出說明，同時要求調閱3間民調公司電話錄音檔逐一檢視，「黨部要給我合理的交代」。對此，蔡智穎表示，謝立功提出的疑慮會向中央黨部報告。

國民黨基隆市長初選25日至27日委託全方位民調、典通民調及世新民調3間公司舉行電話民調，世新民調及全方位民調各取樣1072份，典通民調則取樣1081份。1070128

民調烏龍 謝立功：黨中央處理才有公信力

（中央社記者王朝鈺基隆市28日電）國民黨基隆市長初選民調數據誤植，引發謝立功質疑疑點重重，不只數字誤植，就連過程也違反民調專業。謝立功晚間受訪表示，希望能拉高到黨中央層級處理，如此才有公信力。

「我自己事小，對國民黨傷害事大」，前移民署長謝立功表示，當年自己留在基隆蹲點，無非是希望「在哪裡失敗就要從哪裡站起」，原本對國民黨是很好的機會，發生這樣的事對國民黨形象絕對是很大的傷害，黨中央一定要正視並拉高處理層級，才具有說服力和公信力。

至於民調過程有哪些瑕疵，謝立功說，除下午提到的誘導性提問，其他暫時不說，等啟動相關機制後再來討論。

提到現在心情，謝立功表示，希望政治要給人光明的一面，參與政治是希望為大家做事，如果要朝向這個目標邁進必須排除種種障礙。

此外，謝立功也要求調閱3間民調公司的錄音檔，對此，中國國民黨基隆市黨部書記長蔡智穎表示，目前對於相關法律程序還不是很了解，必須等釐清過後在法律範圍內適當處理。

國民黨基隆市長民調結果在不到6小時翻盤，議長、基隆市黨部主委宋瑋莉直到記者發稿前仍未接聽電話，無法取得回應。前駐紐西蘭代表介文汲說，國民黨只是被波及，完全是民調公司作業錯誤，大家都不想發生，但就是發生了，很可惜。基隆市長林右昌則透過幕僚表示，「無回應」。

國民黨基隆市長初選有宋瑋莉、謝立功及介文汲3人參選，市黨部上午公布初選民調結果，原本謝立功以些微差距勝出，但因全方位民調公司誤將數據對調，下午經再度計算後確定改由宋瑋莉勝出。1070128

延伸閱讀》基隆初選民調誤植 國民黨要民調公司提報告

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