藍營基隆市長民調搞烏龍 宋瑋莉逆轉出線

國民黨基隆市黨部28日公布黨內市長初選民調結果，原本由前移民署長謝立功（左）勝出，但經重新計算後，確定由基隆市議長宋瑋莉（中）出線。右為前駐紐西蘭代表介文汲。（民眾提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 107年1月28日

（中央社記者沈如峰基隆28日電）國民黨基隆市黨部今天公布黨內市長初選民調結果，原本由前移民署長謝立功以些微差距勝出，但之後傳出民調相關數據計算有錯誤，經重新計算後，確定由基隆市議長宋瑋莉出線。1070128



基隆初選民調誤植 國民黨要民調公司提報告



（中央社記者謝佳珍台北28日電）中國國民黨基隆市長黨內初選，民調數據誤植搞烏龍。國民黨組織發展委員會主委李哲華今天表示遺憾，將要求民調公司提檢討報告，明天也將召開專案會議檢討，避免疏失再發生。



國民黨基隆市黨部今天公布黨內市長初選民調結果，原本由前移民署長謝立功以些微差距勝出，但之後傳出民調相關數據計算有錯誤，經重新計算後確定由基隆市議長宋瑋莉出線。



李哲華下午告訴中央社記者，民調數據誤植的全方位民調公司，是經由黨中央核定8家民調公司其中1家，交由候選人挑選。



他說，基隆市黨部上午公布3家民調結果，全方位的民調結果與其他兩家趨勢不同，工作人員離開基隆市黨部後把民調數據重新跑過，發現將占85%的對比式民調與占15%的互比式民調數據填錯。



未來是否不把全方位民調公司列為辦理初選民調機構？李哲華說，全方位出現重大瑕疵，會要求提出檢討報告，再決定後續如何處理。



李哲華表示，民調誤植，影響初選公平性，發現錯誤後，國民黨秉持面對現實、不掩蓋錯誤的立場，解決問題，否則擬參選人對未來初選公平公正會產生質疑。



他說，未來對於民調會更嚴謹要求，擬研究將現行當場公布彌封民調數據的做法，改為拆封彌封民調後當場再跑一次數據，以昭公信。1070128





國民黨基隆市黨部28日公布黨內市長初選民調結果，但因全方位民調公司誤將「政黨對比支持率」和「黨內互比支持率」數據對調（圖），導致前移民署長謝立功勝出，經再次計算後，改由基隆市議長宋瑋莉勝出。中央社記者王朝鈺攝 107年1月28日

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