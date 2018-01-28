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費德瑞澳網封王 締造生涯20次大滿貫冠軍[影]

發稿時間：2018/01/28 19:45

最新更新：2018/01/29 00:55

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瑞士網球名將費德瑞28日在澳洲公開賽第6度封王，締造生涯20次贏得大滿貫賽冠軍佳績。（圖取自澳洲公開賽推特twitter.com/AustralianOpen）瑞士網球名將費德瑞28日在澳洲公開賽第6度封王，締造生涯20次贏得大滿貫賽冠軍佳績。（圖取自澳洲公開賽推特twitter.com/AustralianOpen）

（中央社墨爾本28日綜合外電報導）瑞士網球名將費德瑞今天拚戰5盤，終於擊敗克羅埃西亞對手西里奇，第6次在澳洲公開賽封王，拿下生涯第20個大滿貫賽冠軍，獲此佳績不禁喜極而泣，顯示爭勝雄心未因年長稍減。

尋求衛冕的前球王費德瑞（Roger Federer）與第6種子西里奇（Marin Cilic）大戰3小時又3分鐘，在兩度平手後終於以6比2、6比7（5比7）、6比3、3比6和6比1勝出。他在本屆澳網僅僅丟掉這兩盤。

法新社報導，這是已經36歲的費德瑞第30次打進大滿貫賽決賽，他如今加入塞爾維亞好手喬科維奇（Novak Djokovic）和澳洲傳奇愛默生（Roy Emerson）行列，並列澳網封王次數最多的球員。

費德瑞接受頒獎時說：「我好高興，這令人難以置信。有如美夢成真。」

他情緒激動聲音擅抖，接著流下眼淚說：「去年經過很棒的一年後，這實在很驚人。」他如此真情流露獲得觀眾起立鼓掌。



費德瑞如今在澳網的戰績來到94勝13敗，而大滿貫賽的戰績是332勝52敗，都相當驚人。

儘管在澳網獲得重大勝利，費德瑞仍排名世界第2，次於西班牙世界球王「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）；西里奇則將登上世界第3，是他生涯最高排名。

西里奇表示：「能打進決賽堪稱驚奇之旅。這可說是我一生最棒的兩週，但費德瑞第5盤打得太棒了。」

今天傍晚比賽開始時，氣溫高達攝氏38度，因此拉佛球場（Rod Laver Arena）的屋頂關閉。費德瑞一開戰就氣勢如虹，連破西里奇兩個發球局，搶得3比0領先，讓對手毫無挽回機會，僅24分鐘就贏得首盤。

西里奇首盤受挫後，第2盤奮力穩住陣腳，信心逐漸增加，費德瑞則發球開始不穩，兩人鏖戰到搶七局面，西里奇扳回一城。

進入第3盤後，費德瑞在第6局獲突破，破發成功搶得4比2領先，此後他保持優勢，在第9局轟出愛司球守住發球局，僅29分鐘就拿下這盤，再占上風。

第4盤兩人你來我往，一度戰成3比3平手，西里奇隨後連下3局，以6比3再下一盤，追成2比2平手。

戰到決勝第5盤，費德瑞未顯疲態，很快取得3比0領先，西里奇雖全力反擊，終難扭轉劣勢，費德瑞大滿貫賽第20個冠軍落袋。（譯者：林治平）1070128

影片來源：Australian Open TV YouTube頻道
影片來源：Australian Open TV YouTube頻道



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