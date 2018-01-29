中油桃園廠大修 沒拿到許可證就開爐

中油桃園煉油廠29日清晨發生氣爆火警，傳出爆炸巨響，消防局獲報隨即派員搶救，火勢在7時30分控制，無人員受困。（桃園市政府消防局提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 107年1月29日

（中央社記者黃雅娟台北29日電）中油桃園煉油廠今天清晨大火，中油副總經理李順欽接受中央社訪問時證實，應該要拿到代檢機構的許可證後才可重新起爐，但是今天發生工安事件的加熱爐跟反應器至今「沒有拿到許可證」。



勞動部職業安全衛生署北區職業安全衛生中心主任游逸駿說，今天派員檢查後發現燒掉的加熱爐設備過期，有效期限僅到1月21日，雖然已經申請了設備安檢，但還未完成安檢就啟用，將依職業安全衛生法裁罰新台幣3至30萬元。



位於桃園市龜山區、桃園區、蘆竹區交界的中油桃園煉油廠，在今天清晨6時42分發生氣爆火警，烈焰沖天，居民驚慌。



預定31日接任中油公司總經理的李順欽親自趕至現場，除向大眾鞠躬道歉外，也說，會積極改進，目前狀況，因為爐管還有殘油，讓殘油燃燒完。中油說，表示，目前已經將相關系統隔離，由於還有殘餘油料，已用氮氣固定在煙囪跟主塔之間，讓它們燃燒完全，避免二次災害。1070129



中油煉油廠加熱爐過期 職安署將開罰





中油桃園煉油廠29日清晨發生氣爆火警，傳出爆炸巨響，現場竄出大量火焰與濃煙，火勢一度有延燒蔓延趨勢。（消防局提供）中央社記者邱俊欽桃園攝 107年1月29日

（中央社記者吳欣紜台北29日電）中油桃園煉油廠今天清晨發生大火，勞動部職業安全衛生署北區職業安全衛生中心主任游逸駿說，經檢查後發現煉油廠加熱爐有效期限僅到21日，未經檢查就使用，將開罰3至30萬元。



位於桃園市龜山區、桃園區、蘆竹區交界的中油桃園煉油廠，今天清晨驚傳爆炸聲響，桃園市政府消防局表示，初步發現為煉油廠的加熱爐爐管破裂，造成起火燃燒，燃燒面積約50平方公尺，損失及起火原因待查。



游逸駿告訴中央社記者，今天派員檢查後發現燒掉的加熱爐設備過期，有效期限僅到1月21日，雖然已經申請了設備安檢，但還未完成安檢就啟用，將依職業安全衛生法裁罰新台幣3至30萬元。1070129



延伸閱讀》桃廠沒拿到許可證 中油：跟工安沒關係



延伸閱讀》中油煉油廠大火 經長：有人為疏失就處分



延伸閱讀》中油20年7起重大工安 檢討SOP人員訓練