台灣船公司蒙古籍貨船遇險 兩岸同時搜救

（中央社台北29日電）瑞邦（台灣）船運公司一艘設籍蒙古的貨船「建宏1號」昨天深夜在溫州外海面臨沉沒，兩岸軍方皆派員搜救。中共官媒今晚報導則宣稱，共軍救起2名落水人員，其中一人為台籍船員。



中華民國國防部今天指出，28日晚間10時3分接獲國搜中心通報，蒙古籍貨輪「建宏1號」位在松山機場北方約140海里處即將沉船，船上有10名船員（台籍1人、印尼籍5人、緬甸籍4人），緊急申請國軍待命機（S-70C、EC-225、C-130各1架，合計3架）前往搜救。



國軍立即派遣松山S-70C型機1架、嘉義EC-225型機1架及屏東C-130型機1架，自10時35分至11時3分陸續起飛執行搜救任務。



新華社今晚報導，29日凌晨0時許，正在海上執行任務的中共海軍濟南艦在溫州外海成功救起蒙古籍貨船2名落水人員。



報導指出，共軍東部戰區聯指中心28日晚上11時左右接到情況通報，蒙古籍貨船「建宏1號」位溫州外海面臨沉沒。戰區聯指中心迅速與地方海事、海警等部門加強協同聯動，組織失事貨船附近海域的濟南艦展開救援行動。



濟南艦抵達事發海域後，投放救生圈、吊放小艇，2名落水船員獲救上艦接受緊急救治，其中一名為印尼籍，一名為台灣籍，目前意識清醒無生命危險。但濟南艦之後除發現多處海面漂浮的救生衣外，未發現其他落水人員。



據新華社報導，失事貨船共有船員11人，船運公司為瑞邦（台灣）公司，事發時正由台中運輸白砂糖駛往南韓。1070129