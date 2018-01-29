桃園廠爆炸中油道歉 居民心驚要求遷廠

中油桃園煉油廠29日清晨發生氣爆火警，傳出爆炸巨響，現場冒出火焰，消防局獲報隨即到場搶救。（桃園市政府消防局提供） 中央社記者邱俊欽桃園傳真 107年1月29日

（中央社記者邱俊欽桃園29日電）中油桃園煉油廠今天發生氣爆火警，傳爆炸巨響，烈焰沖天，居民驚慌。中油副總經理李順欽鞠躬道歉；中油稱不影響供油，環保署也說空氣暫不影響，但民眾提心吊膽並要求遷廠。



位於桃園市龜山區、桃園區、蘆竹區交界的中油桃園煉油廠，今天清晨驚傳爆炸聲響，周邊住戶被突來的接連巨響嚇壞驚醒，打開窗戶，查看後發現煉油廠冒出濃煙、起火燃燒，不少人在臉書發文強調要快逃命，還說怪不得一直聞到惡臭味道。



桃園市政府消防局今天表示，位於桃園市龜山區的中油桃園煉油廠在清晨6時42分傳出火警，現場冒出火焰，火勢一度有延燒蔓延的趨勢。消防局立即派出近百名消防人員，出動40輛消防、救護車趕抵現場救援。



消防局表示，消防人員在6時53分趕抵現場，經緊急搶救下，火勢在7時30分控制，所幸無人員受困，初步發現為煉油廠的加熱爐爐管破裂，造成起火燃燒，燃燒面積約50平方公尺，損失及起火原因待查。



中油發言人畢淑蒨表示，意外是歲修的第二加氫脫硫工場重新啟動時，發生爆炸起火燃燒，確切原因則待調查；由於還有南部的大林煉油廠可以做調度，不會對國內市場造成影響，如果大林煉油廠尚不足以供應國內油品市場，也會先從外銷部分暫時停止供售，一切以國內油品市場優先。





影片來源：中央社

附近居民被巨響震醒，民眾指出「嚇死了，趕快逃命」，「大火沖天，聲響像火焰槍」，不少人也抱怨煉油廠位於桃園市區，對居民是不定時的隱憂，每次傳出煉油廠氣爆，都令人膽戰心驚。



長期關注龜山地區公共安全的環保人士牛煦庭表示，桃園煉油廠出意外也不是第一次。規模龐大的煉油廠緊鄰市區，哪怕是小狀況，市民都心驚膽跳，即使管控再嚴謹，也不可能完全杜絕意外，呼籲國家應該拿出大魄力，執行延宕已久的煉油廠遷廠計劃。



桃園市政府也發布新聞指出，提醒行經龜山區民生路一段路段的用路人，配合交通管制，或避開該路段繞道行駛。



環保署表示，現場測得的揮發性有機物質（VOCS）濃度為2至3ppm，數值還算低，加上風速強及降雨，對空污暫時不會有顯著影響。桃園市政府也指出，持續監測空氣品質，截至上午9時空氣品質為良好，請市民不要擔心。



預定31日接任中油公司總經理的李順欽也親自趕至現場，他除了向大眾鞠躬道歉外，也說，會積極改進，目前狀況，因為爐管還有殘油，讓殘油燃燒完。中油說，表示，目前已經將相關系統隔離，由於還有殘餘油料，已用氮氣固定在煙囪跟主塔之間，讓它們燃燒完全，避免二次災害。



對於這起重大意外，桃園市長鄭文燦今天上午臨時更改行程，趕至中油桃園煉油廠災害現場了解狀況。1070129





中油桃園煉油廠29日清晨發生氣爆火警，傳出爆炸巨響，造成居民恐慌，中油副總經理方振仁上午在台北召開記者會，向附近居民致歉。中央社記者張皓安攝 107年1月29日

桃園煉油廠 桃園煉油廠 早上6:40 爆炸 現在大火 請盡量繞道 不要走春日路 由桃園人貼上了 2018年1月28日





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