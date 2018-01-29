/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 桃園煉油廠費德瑞統一發票謝立功
>rss

桃園廠爆炸中油道歉 居民心驚要求遷廠

發稿時間：2018/01/29 10:19

最新更新：2018/01/29 12:24

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
中油桃園煉油廠29日清晨發生氣爆火警，傳出爆炸巨響，現場冒出火焰，消防局獲報隨即到場搶救。（桃園市政府消防局提供） 中央社記者邱俊欽桃園傳真 107年1月29日中油桃園煉油廠29日清晨發生氣爆火警，傳出爆炸巨響，現場冒出火焰，消防局獲報隨即到場搶救。（桃園市政府消防局提供） 中央社記者邱俊欽桃園傳真 107年1月29日

（中央社記者邱俊欽桃園29日電）中油桃園煉油廠今天發生氣爆火警，傳爆炸巨響，烈焰沖天，居民驚慌。中油副總經理李順欽鞠躬道歉；中油稱不影響供油，環保署也說空氣暫不影響，但民眾提心吊膽並要求遷廠。

位於桃園市龜山區、桃園區、蘆竹區交界的中油桃園煉油廠，今天清晨驚傳爆炸聲響，周邊住戶被突來的接連巨響嚇壞驚醒，打開窗戶，查看後發現煉油廠冒出濃煙、起火燃燒，不少人在臉書發文強調要快逃命，還說怪不得一直聞到惡臭味道。

桃園市政府消防局今天表示，位於桃園市龜山區的中油桃園煉油廠在清晨6時42分傳出火警，現場冒出火焰，火勢一度有延燒蔓延的趨勢。消防局立即派出近百名消防人員，出動40輛消防、救護車趕抵現場救援。

消防局表示，消防人員在6時53分趕抵現場，經緊急搶救下，火勢在7時30分控制，所幸無人員受困，初步發現為煉油廠的加熱爐爐管破裂，造成起火燃燒，燃燒面積約50平方公尺，損失及起火原因待查。

中油發言人畢淑蒨表示，意外是歲修的第二加氫脫硫工場重新啟動時，發生爆炸起火燃燒，確切原因則待調查；由於還有南部的大林煉油廠可以做調度，不會對國內市場造成影響，如果大林煉油廠尚不足以供應國內油品市場，也會先從外銷部分暫時停止供售，一切以國內油品市場優先。

影片來源：中央社

附近居民被巨響震醒，民眾指出「嚇死了，趕快逃命」，「大火沖天，聲響像火焰槍」，不少人也抱怨煉油廠位於桃園市區，對居民是不定時的隱憂，每次傳出煉油廠氣爆，都令人膽戰心驚。

長期關注龜山地區公共安全的環保人士牛煦庭表示，桃園煉油廠出意外也不是第一次。規模龐大的煉油廠緊鄰市區，哪怕是小狀況，市民都心驚膽跳，即使管控再嚴謹，也不可能完全杜絕意外，呼籲國家應該拿出大魄力，執行延宕已久的煉油廠遷廠計劃。

桃園市政府也發布新聞指出，提醒行經龜山區民生路一段路段的用路人，配合交通管制，或避開該路段繞道行駛。

環保署表示，現場測得的揮發性有機物質（VOCS）濃度為2至3ppm，數值還算低，加上風速強及降雨，對空污暫時不會有顯著影響。桃園市政府也指出，持續監測空氣品質，截至上午9時空氣品質為良好，請市民不要擔心。

預定31日接任中油公司總經理的李順欽也親自趕至現場，他除了向大眾鞠躬道歉外，也說，會積極改進，目前狀況，因為爐管還有殘油，讓殘油燃燒完。中油說，表示，目前已經將相關系統隔離，由於還有殘餘油料，已用氮氣固定在煙囪跟主塔之間，讓它們燃燒完全，避免二次災害。

對於這起重大意外，桃園市長鄭文燦今天上午臨時更改行程，趕至中油桃園煉油廠災害現場了解狀況。1070129

中油桃園煉油廠29日清晨發生氣爆火警，傳出爆炸巨響，造成居民恐慌，中油副總經理方振仁上午在台北召開記者會，向附近居民致歉。中央社記者張皓安攝　107年1月29日中油桃園煉油廠29日清晨發生氣爆火警，傳出爆炸巨響，造成居民恐慌，中油副總經理方振仁上午在台北召開記者會，向附近居民致歉。中央社記者張皓安攝　107年1月29日

桃園煉油廠

桃園煉油廠 早上6:40 爆炸 現在大火 請盡量繞道 不要走春日路

桃園人貼上了 2018年1月28日



延伸閱讀》中油20年7起重大工安 檢討SOP人員訓練

延伸閱讀》桃園煉油廠罰百萬 鄭文燦：遷廠應明確化

延伸閱讀》中油桃園煉油廠工安頻傳 爭議一次回顧

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
四大洲花滑選手競演

四大洲花滑選手競演

日本關東大雪

日本關東大雪

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
四大洲花滑選手競演
四大洲花滑選手競演
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP