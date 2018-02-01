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柯文哲歐洲議會演說 提出台北價值[影]

發稿時間：2018/02/01 07:46

最新更新：2018/02/01 12:59

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（中央社記者唐佩君布魯塞爾31日專電）台北市長柯文哲今晚在歐洲議會演講提出「台北價值」，將西方社會進步的價值，涵納入華人社會，並強調台北有活躍公民社會、亞洲最大的同志遊行，和其他華人社會不一樣。

柯文哲在本地時間晚間7時30分，以「進步價值光榮城市」為題，發表約15分鐘的英文演說，有30位歐洲議員，合計近百位來賓出席，柯文哲獲得熱烈掌聲。

他在演說中介紹自己背景與大部分台灣政治人物不同，在台灣大學醫學院當外科醫師超過30年，並說：「因為台北的人民已厭倦長久以來的政黨對立、政治鬥爭，他們渴望改變、渴望不謀私利、不為政黨服務的人帶領城市的未來。他們非常絕望，所以他們選擇了我。」

今晚他首度正式提出「台北價值」說，向在場來賓介紹在各種思想與價值衝突的十字路口上，台北處於什麼樣的位置。

他說，台北與其他華人社會很不一樣，並舉例包括有很活躍的公民社會。台灣的非政府組織（NGO）或非營利組織（NPO）數量大到難以掌握，但一般粗估大概是超過1萬個。

此外，台灣沒有審查制度，根據「無國界記者」發表新聞自由指數排名報告，台灣是世界上言論自由程度很高的國家。「無國界記者」最近將亞洲總部辦公室從香港移至台北。他看著大家說：「當水往低處流，記者往自由的地方跑，大家應該知道我想表達什麼。」

400小圖
同志遊行上凱道
新聞圖輯

他還說，去年的開齋節活動，有5萬名穆斯林在台北車站與親友一同慶祝。而同樣在去年10月，12萬人參與同志大遊行，規模為亞洲最大。另外，大法官還作出了同性婚姻釋憲案，好多外國朋友特別飛來台北，見證這同性婚姻權利的里程碑。

柯文哲表示，為什麼這些可以和諧地存在於台北？「我想，這就是台北價值，將西方社會中進步的價值，涵納進華人社會來。」

先前總統蔡英文拋出「台灣價值」問題後，今晚柯文哲也高談「台北價值」。

當時蔡總統接受專訪被問到柯文哲還是民進黨盟友嗎？蔡總統說，柯文哲須再次確認「台灣價值」，「讓我們的支持者覺得，他是一個我們可以一起作戰的人」。柯文哲受訪說：「我很想知道她的台灣價值是什麼。」

隨後蔡總統在一場與柯文哲同台視察台北市健康公宅時主動表示，除台灣主體意識，照顧年輕人居住權益與環境也是台灣價值。為了年輕人，中央地方不分顏色共同合作。

這場演講吸引了30位歐洲議員出席，除由友台小組副主席科瓦契夫 （Andrey Kovatchev）設宴外，另包括友台小組榮譽主席譚諾克（Charles Tannock）、歐洲議會副議長查內斯基（Ryszard Czarnecki）及外委會副主席蘇卡（Dubravka Suica）等人到場。1070201

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