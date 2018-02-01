中油桃煉廠大火初步調查 控制閥故障致管線破裂

中油桃園煉油廠1月29日清晨發生大火，中油2月1日公布初步調查報告。（桃園市政府消防局提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真

（中央社記者黃雅娟台北1日電）中油桃園煉油廠1月29日清晨發生大火，中油今天公布初步調查報告，因為油氣分離槽內的液位控制閥故障，導致系統異常，引起氣爆跟大火，估修復約需3個月，費用達新台幣3000萬元。



中油桃園煉油廠1月29日發生大火，由於歲修後起爐進油時，加熱爐管發生問題，導致柴油外漏，火勢約一個小時撲滅，無人員傷亡；而因為尚未獲得許可證就起爐，中油允諾將檢討相關標準作業流程（SOP），初步調查報告今天出爐。



中油今天發布新聞稿指出，針對桃園煉油廠火警，成立事故調查小組，目前確認是加熱爐出口12吋管線因高溫破裂，未來會請第三專業公正單位進行分析鑑定，進行破裂管線材質、厚度、晶相分析等項目，初估受損設施修復需3個月，費用約為新台幣3000萬元。



中油表示，桃園煉油廠第二柴油加氫脫硫工場停爐大修完成後，29日開始完成觸媒硫化程序，在進料過程中，因油氣分離槽內底部液位控制閥故障，導致系統異常，進而使得加熱爐管線破裂。



中油總經理李順欽接受媒體訪問時表示，由於詳細調查報告，需要請第三方專業公正單位進行調查，目前無法確定時間，但是會進行詳盡分析，務必找出事故原因，目前已經進行生產及輸儲調度，國內油品供應一切正常。



至於桃園煉油廠遷廠事宜，中油董事長戴謙今天對媒體表示，對於桃園煉油廠的意外，還是先向社會大眾表示歉意，老舊的設備中油已經盡心盡力維修，並希望新建R3重油脫硫設備，但是推動都不順利，會積極跟地方溝通，並結合內部需求，希望順利做出最後決定。（編輯：黃國倫）1070201