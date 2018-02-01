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警察制服年底換裝 藏青戰術型款式勝出

發稿時間：2018/02/01 21:15

最新更新：2018/02/01 21:26

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zoom in 警政署1日晚間表示，新款警察制服經過警民共同票選，以B款的專業戰術型勝出，且採藏青色為新式警察制服色系，暫定於年底完成全國同步換裝。（警政署提供）中央社記者黃麗芸傳真　107年2月1日警政署1日晚間表示，新款警察制服經過警民共同票選，以B款的專業戰術型勝出，且採藏青色為新式警察制服色系，暫定於年底完成全國同步換裝。（警政署提供）中央社記者黃麗芸傳真　107年2月1日

（中央社記者黃麗芸台北1日電）30年不變的警察制服最快今年底要換新裝了，警政署今天晚間表示，新款警察制服經過警民共同票選，以B款的專業戰術型勝出，且藏青色為新式警察制服色系。

警政署今晚發布新聞稿表示，現行警察制服式樣是從民國76年11月使用迄今，期間長逾30年，為強化警察服裝功能以提升執勤效能與安全，105年4月下旬即著手研修制服改革作業。

此外，同年12月也成立「研修警察制服式樣及應佩帶標識專案小組」，由基層員警、專家及學者等代表共同研修，並委外辦理設計作業，廣納各方意見。

警政署於去年10月透過NPA署長室臉書公布3種新警察制服款式，分別為「舒適簡約型（A款）」、「專業戰術型（B款）」、「傳統改良型（C款）」，並同步進行意見調查。

緊接著在今年1月17日至22日止，開放警察同仁及民眾參與「實品影像票選」網路投票活動，選出最喜歡的新式制服款式，共計有7萬7372人參與投票。

警政署宣布，票選結果以總投票數冠軍的B款為新式警察制服式樣，而藏青色則為新式警察制服色系，在行政院預算支持下，暫定於年底完成全國同步換裝，屆時就能看到警察執法的全新專業新形象。

其中，制服色系票選部分，因警察同仁挑選水藍色與藏青色票數僅差距851票（占員警投票總數1.6%）；不過一般民眾投給藏青色票數較水藍色要高出1萬1505票（占民眾投票總數47.3%）。最後綜合考量決定為藏青色。（編輯：張芷瑄/李亨山）1070201

新警察制服定案！

《新警察制服定案！》超過七萬人票選參與，新警服最終定案出爐，快來看看是哪一款勝出？！#看影片前先點開字幕#內有新制服詳細介紹新警察制服票選統計數據;/p>由 NPA 署長室貼上了 2018年2月1日

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