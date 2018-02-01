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黨產會：婦聯會為國民黨附隨組織

發稿時間：2018/02/01 14:10

最新更新：2018/02/01 15:25

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婦聯會被認定為國民黨附隨組織，財產被推定為不當取得的財產，未經許可將不得動用。（中央社檔案照片）婦聯會被認定為國民黨附隨組織，財產被推定為不當取得的財產，未經許可將不得動用。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北1日電）婦聯會昨天決定不簽行政契約，黨產會主委林峯正今天宣布，黨產會上午召開臨時委員會，認定中華民國婦女聯合會為中國國民黨附隨組織。

林峯正表示，依法婦聯會需在處分書送達後4個月內向黨產會申報財產，預期未申報最高可處新台幣500萬罰款；婦聯會名下財產立即被凍結，原則上禁止處分，除非為履行義務或有其他正當理由，可經黨產會同意後動用。

林峯正說，認定原因為婦聯會主要人事、財務、業務，曾被國民黨實質控制，且未以相當對價脫離國民黨實質控制。

中華民國婦女聯合會因無法交代勞軍捐流向，去年與內政部、不當黨產處理委員會展開協商，三方於去年12月29日簽署備忘錄，包括婦聯會願捐新台幣343億元給國庫，旗下4個基金會將完成董事會改選，納入社會公益人士等，並於一個月內簽署行政契約。婦聯會昨天召開臨時會員代表大會，投票決定不簽行政契約。（編輯：張良知）1070201

婦聯會遭認定附隨組織 385億現金即刻凍結

（中央社記者顧荃台北1日電）黨產會今天認定中華民國婦女聯合會為中國國民黨附隨組織，黨產會主委林峯正表示，婦聯會名下財產，包括現金新台幣385億元立即被凍結，須經黨產會同意才可動用。

婦聯會昨天決定不簽行政契約，不當黨產處理委員會上午舉行臨時委員會，決議認定中華民國婦女聯合會為中國國民黨附隨組織，這是繼中投、欣裕台之後，黨產會認定的第三個附隨組織。

林峯正下午召開記者會表示，處分書將在今天下班前送到婦聯會，婦聯會名下財產將立即被凍結，原則上禁止處分，除非為履行義務或有其他正當理由，可經黨產會同意後動用。目前資料顯示，婦聯會名下有現金385億元，以及一些不動產，將會進一步清查。

林峯正表示，認定附隨組織是第一階段，接下來的第二階段工作則是調查婦聯會哪些資產是不當取得，若被認定為不當取得財產，將收歸國有；後續調查若有需要，不排除約談婦聯會主委雷倩，或前主委辜嚴倬雲等人。

他說，依政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例規定，婦聯會應於收到處分書後4個月內向黨產會申報財產，逾期未申報可處100萬元至500萬元罰鍰；若有隱匿財產，將推定為不當取得的財產，轉為國有。

外傳辜嚴倬雲在婦聯會昨天召開會員大會前，已派人清理留在婦聯會的資料，林峯正說，黨產會已掌握相關訊息，也已掌握前天到婦聯會搬走資料的特定人士，將會先了解到底有什麼資料被搬走或清理，以及是否會有相關刑事責任。

至於婦聯會旗下本來將參與簽署行政契約的婦聯基金會、華興育幼院、聽障基金會和華夏婦女基金會等4個基金會，林峯正表示，目前黨產會僅立案調查婦聯會本身，這四個基金會跟婦聯會捐助的振興醫院、華興中小學及復興中小學等單位，如果有人認為是附隨組織，就一個一個進行調查；這些單位在還沒有被認定為附隨組織前，資產不會被凍結。

媒體詢問，為何婦聯會不簽行政契約就認定是附隨組織，這是否算是威脅？林豐正回應，簽行政契約是一種和解，須釋出善意，現在婦聯會拒絕簽約，「不然你說我們還能怎麼做？」

婦聯會因無法交代勞軍捐流向，去年與內政部、不當黨產處理委員會展開協商，三方於去年12月29日簽署備忘錄，包括婦聯會願捐新台幣343億元給國庫，旗下四個基金會將完成董事會改選，納入社會公益人士等，並於一個月內簽署行政契約。婦聯會昨天召開臨時會員代表大會，投票決定不簽行政契約。（編輯：趙蔚蘭）1070201

影片來源：中央社



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