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高雄便當店瓦斯氣爆威力驚人 震倒民眾18傷

發稿時間：2018/02/01 19:52

最新更新：2018/02/01 22:15

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影片來源：中央社

（中央社記者陳朝福高雄1日電）高雄市小港區一家便當店今天晚上用餐時間發生瓦斯氣爆並起火燃燒，威力驚人，店家玻璃被震碎，當時店內許多人用餐，還有人被震傷倒地，也有路人遭波及，共18傷，其中3命危。

高雄市消防局搶救人員表示，今天晚上約7時餘，接獲報案指出，高雄市小港區山明路這家便當店發生火警，趕至現場時仍有火勢，地面也都有震碎的玻璃，滿目瘡痍，初步判斷是瓦斯氣爆釀禍。

由於現場一片狼藉，高雄市消防局除了出動高桂、小港、鳳祥、前鎮、大林等消防分隊，並再調集特搜中隊共18車、24人前往搶救，火勢約於25分鐘後撲滅。

警消表示，據目擊者說，當時店內有人用餐，卻突然從廚房爆出火光，現場多人受震傷倒地，店前也有人受波及，現場有如遭到轟炸一樣，相當恐怖。

這場疑瓦斯氣爆意外造成18人受輕重傷送醫，其中3人嚴重灼傷送進高雄市小港醫院加護病房，院方說明3名重度傷患分別為15%和20%及30%的燒燙傷。1070201

高雄小港一家便當店1日晚間用餐時間發生瓦斯氣爆並起火燃燒，威力驚人，現場一片狼藉，共造成18人受傷，其中3人命危。中央社記者程啟峰攝　107年2月1日高雄小港一家便當店1日晚間用餐時間發生瓦斯氣爆並起火燃燒，威力驚人，現場一片狼藉，共造成18人受傷，其中3人命危。中央社記者程啟峰攝　107年2月1日
高雄小港一家便當店1日晚間用餐時間發生瓦斯氣爆並起火燃燒，威力驚人，店家玻璃被震碎、現場一片狼藉。中央社記者程啟峰攝　107年2月1日高雄小港一家便當店1日晚間用餐時間發生瓦斯氣爆並起火燃燒，威力驚人，店家玻璃被震碎、現場一片狼藉。中央社記者程啟峰攝　107年2月1日
高雄小港一家便當店1日晚間用餐尖峰時刻驚傳瓦斯氣爆，威力驚人，店家玻璃碎裂一地，現場已拉起封鎖線，民眾協助清理周邊玻璃碎片。中央社記者程啟峰攝　107年2月1日高雄小港一家便當店1日晚間用餐尖峰時刻驚傳瓦斯氣爆，威力驚人，店家玻璃碎裂一地，現場已拉起封鎖線，民眾協助清理周邊玻璃碎片。中央社記者程啟峰攝　107年2月1日

延伸閱讀》便當店氣爆威力驚人 顧客穿一隻鞋逃難

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