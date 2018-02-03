台總主教：中梵談主教議題 不代表會建交

天主教台北總教區總主教洪山川3日說，台灣是教宗的羊群，教宗不會放棄任何羊群。（中央社檔案照片）
（中央社記者李明宗台北3日電）天主教台北總教區總主教洪山川今天說，中梵對話即使談到主教任命等議題，也不代表會建交，建交建立在雙方有人權等相近價值觀，「台灣是教宗的羊群，教宗不會放棄任何羊群」。
路透社報導，梵蒂岡高層人士1日透露，教廷與中國間有關主教任命問題的架構協議，幾個月內就可簽署，將是中梵關係重大突破。報導指出，即使只能部分解決中國大陸主教由何者任命的棘手問題，也可能開啟中梵建立外交關係之路，距雙方在中共掌控中國大陸後中斷關係將近70年。
洪山川下午接受中央社記者訪問時表示，即使談及主教議題也不代表會建交。教廷與一般國家不同，與中國沒有貿易往來等利害衝突，建交要建立在自由、民主與人權等相近價值觀，中梵可能建交的話題每年都會炒作，但沒一次成真，「教宗不會放棄台灣及大陸之羊群」。
洪山川說，在教廷各方面的人道救援上，台灣都很盡心盡力、出錢出力，教宗方濟各（Pope Francis）也很關心台灣，只要有相關活動，都會派樞機到台灣參與，包括促進不同宗教間交流等，他5月也要前往教廷晉見教宗，進行每5年一次的述職，雙邊互動良好。
洪山川表示，如果雙邊邦交真有什麼風吹草動，教會內部也會感受到，但教會內部真的沒感覺到有外傳的邦交鬆動情況。
外交部2日說，中梵對話、協商現階段僅涉及教務，無涉政治，政府將持續強化與教廷的關係。(編輯：陳永昌)1070203
延伸閱讀》地下教會定位未明 中梵談建交言之過早
延伸閱讀》中梵主教任命問題 60年爭議一次看懂