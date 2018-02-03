軍人年改案近期公布 樓地板擬調高至37850

國防部官員表示，總統府國家年金委員會日前召開會議，針對軍人退撫新制草案已有共識，年金最低保障樓地板金額將從新台幣3萬2160元將提高為3萬7850元。（中央社檔案照片）
（中央社記者呂欣憓台北3日電）軍人退撫新制草案備受矚目，國防部官員表示，總統府國家年金委員會日前召開會議已有共識，年金最低保障樓地板金額將從新台幣3萬2160元將提高為3萬7850元，近期就會對外公布。
國防部去年11月公布軍人退撫新制草案重點，新制以在職時「最後36個月平均基本月薪」作為計算退休俸的基準，而「最低保障金額」考量退休人員的基本生活所需一致，故軍人年金最低保障金額與公教一致，為公務人員委任第一職等本俸薪最高級加專業加給合計數額，約為每月3萬2160元。
不過軍方基於軍人與軍公教工作性質不同，仍然希望爭取俗稱樓地板的最低保障金額高於3萬2160元，國家年金改革委員會執行長林萬億日前也曾指出，沒有所謂3萬2160元是鐵板一塊、不能調整。
不具名國防部官員今天告訴中央社記者，年改會召集的會議中國防部和退輔會等各方有共識，軍人月退的樓地板擬往上調高為3萬7850元，這是以軍官最低階的「少尉一級」本俸加上加給，計算軍人年金的最低生活保障。
而根據國防部公布的草案，軍人俸給制的起支俸率為服役滿20年給與起支俸率50%，服役滿20年之後，每多服役一年增加的俸率，中將以下為2.5%，上將為2%。
不過軍方後來向年改會提出希望俸率從60%起跳，每多留一年加2%的方案，官員表示，這個方案目前仍在討論中，等待年改會拍板定案。
官員表示，修改過後的軍人年改方案最快可能在過年前就會提報行政院，通過後就可以送到立法院，讓立法院在開議後審議。（編輯：許雅靜）1070203
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