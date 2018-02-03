印度羽球公開賽 周天成歡樂心晉決賽

周天成緊盯著球微微躍起，準備強力擊球。最終以直落二擊敗對手，晉級決賽。中央社記者康世人新德里攝 107年2月3日

（中央社記者康世人新德里3日專電）台灣羽球一哥周天成，今天在新德里舉行的印度公開賽準決賽對上中國好手喬斌，幾度拉鋸，最終周天成靠著體力、專注，加上保持歡樂的心態，以直落二擊敗對手，晉級決賽。



周天成對中國大陸選手喬斌並不陌生，過去雙方三度交手，周天成以1勝2敗略居下風，唯一的1勝是在2016年的台北羽球公開賽拿下，但周天成今天改變打法，且以輕鬆樂觀的態度面對，終於拿下勝利。



第一局，喬斌一如過往，拿出拼命打法積極搶分，但由於賽前周天成已與物理治療師，及陪同的另一台灣羽球好手王子維商量好，要以快樂且打法極具創意的「印尼風格」應戰，因此即使剛開始比數落後，仍樂觀穩健地應戰。



在幾個吊球和對角突襲殺球下，周天成在比數11分時追平，雙方拉鋸，仍戰成20比20，此時喬斌稍顯急躁，幾次擊球過猛出界，最終周天成以23比21拿下首局。



進入第二局，喬斌仍急於取勝，但周天成依舊保持自己的步調，持續透過吊球、對角突擊殺球等多元策略對抗，雙方在14比14平手後，喬斌又陷入急躁，再度犯了擊球過猛等失誤，周天成終以21比16拿下第二局。



周天成以直落二的成績晉級明天決賽，他的對手將是在這次比賽中，阻擋台灣好手許仁豪、王子維晉級的中國大陸選手石宇奇。



周天成曾在去年的印度羽球公開賽中，敗給丹麥好手安賽龍（Viktor Axelsen）拿下亞軍，被問到明天的決賽，周天成說，他覺得很有機會，將會盡自己的全力，取得好成績。



談到今天的比賽，周天成告訴中央社記者，他認為贏球的關鍵還是體力和專注力，雖然他和對手都很專注，但因為比賽對抗強度很大，最終還是看誰在關鍵時刻能夠頂得住。



對於改變過去較嚴肅的打法，改以輕鬆歡樂且與現場球迷互動的方式打球，周天成說，他想多點變化，讓自己打法更多元一點，所以用歡樂的心情投入比賽，也很開心與現場球迷互動。



談到自己為何能保持歡樂心態打球，信仰虔誠的周天成表示，因為聖經說：「主的喜樂是我們的力量。」這讓他能持續保持歡樂心情打球。



印度公開賽是世界羽球聯盟世界巡迴賽超級500等級，總獎金35萬美元，賽事從1月30日起在印度新德里舉行6天，2月4日結束。1070203





台灣羽球一哥周天成3日在印度公開賽對上中國大陸選手喬斌時，在關鍵時刻拿下分數，握手大叫。中央社記者康世人新德里攝 107年2月3日