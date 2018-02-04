閃亮韓流背後 南韓青年的苦與悶

南韓青年低薪且失業率高，首都首爾房價高漲，高樓雖在眼前，但多數年輕人不敢奢望。中央社記者姜遠珍首爾攝 107年2月4日

搶救青年低薪大作戰（中央社記者姜遠珍首爾4日專電）韓流橫掃亞洲已近20年，三星手機和現代汽車暢銷全球，外界認為南韓青年在經濟復甦下會有美好的生活，不過亮眼經濟數字背後，青年卻訴說著不同的故事。



美國華盛頓郵報（Washington Post）2016年1月以「南韓青年把國家稱為地獄，想辦法逃離」為標題，報導南韓與海外韓裔社區在社群媒體熱議的流行語「地獄朝鮮」，當時引起許多討論。



報導引述在電視台工作的青年黃明珠（Hwang Min- Joo，音譯）的經歷，她週一進辦公室，三餐、洗澡和睡覺都在公司，離開電視台時已是週四晚上9時，但因為不是簽合約的員工，節目若被腰斬收攤，她就得捲鋪蓋。



南韓青年把自己的國家形容成地獄，首都首爾是自殺之都，與南韓亮麗的品牌和夢幻的流行文化極不搭調。南韓網友討論如何離開地獄，移民他國，有人建議可加入美軍進而取得美國國籍，有人說移民加拿大或澳洲等國比較容易。



南韓青年的苦與悶不是沒有原因。韓國健康與社會事務研究所（Korea Institute for Health and Social Affairs）研究員金泰元（Kim Tae Wan，音譯）去年公布名為「青年窮忙族，哪些年輕人貧窮」的研究指出，2015年南韓19至34歲的年輕工作者中，37.1%有過貧窮和工作不穩定的經驗，10年前相同的民調為34.2%。



研究推論，5%至9%的南韓青年世代可能生活在貧窮中，卻只有11萬8000人接受政府的基本援助，若以同年齡的登記選民數來看，約只有1%接受政府援助。



金泰元指出，為了讓年輕人面對未來可有穩定的生活，南韓社會必須有短期失業與協助尋找工作的津貼與政策，以及年輕人易於接觸的緊急援助網路。



南韓政局持續動盪，總統文在寅「以人為本」的經濟政策效果短期內難以論斷，不過已出現許多反彈，支持率也下跌。



南韓1月底的民意調查顯示，文在寅的支持率在就任後首次跌破6成。民意調查機構Realmeter的調查，文在寅的支持率降到59.8%，不滿者上升到35.6%。



文在寅的支持率在上月或許受到平昌冬奧北韓參賽風波影響而走低，但調查分析，上任已8個月的新政府處理青年就業問題也是一項敗筆。1070204





南韓大企業門檻高工時長，不少青年為增加收入，寒冬中在首爾明洞街頭擺攤。中央社記者姜遠珍首爾攝 107年2月4日

文在寅政府提出大幅調高時薪與年輕士兵待遇的措施，試圖改善南韓青年低薪狀況。中央社製表 107年2月4日

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