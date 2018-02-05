二代晶片護照 隱性圖案防偽升級

外交部領務局5日表示，今天重新發行的第二代晶片護照防偽技術更提升，採用新式防偽膠膜、每頁不同的隱性圖案，新增持照人第3影像等，新護照更容易辨識且無法偽造，民眾可更安心。中央社記者顧荃攝 107年2月5日

（中央社記者顧荃台北5日電）外交部領務局表示，今天重新發行的第二代晶片護照防偽技術更提升，採用新式防偽膠膜、每頁不同的隱性圖案，新增持照人第3影像等，新護照更容易辨識且無法偽造，民眾可更安心。



外交部採購第二代晶片護照55萬本，去年12月底發行後，被網友發現內頁誤植類似美國華府杜勒斯機場圖樣，領務局決定全部回收，由中央印製廠重新設計桃園機場圖樣，製作護照防偽貼紙，貼在誤植圖樣的護照第5頁上，避免銷毀55萬本新護照。



貼上防偽貼紙的晶片護照今天重新發行，民眾今天起申辦護照，日後就會領到新版二代護照。



領事事務局護照行政組組長王北平接受中央社記者採訪時指出，二代晶片護照採用更先進的防偽技術，例如護照內頁有需照射特殊螢光燈才能看到的「隱性圖案」，第一代晶片護照的內頁隱性圖案，每一頁都是相同的台北101大樓，二代晶片護照則設計每頁不同的台灣特色圖案，不僅美觀且更難偽造。



王北平表示，再如護照的個人資料頁，二代晶片護照參採國際先進的護照防偽技術，防偽膠膜採用「金屬化表面凸起」，乍看之下是透明的立體圖形，但實際摸上去卻是平面；另增加持照人第3影像（即第3張照片），第2影像也改為特製圖形，提升變造護照難度。



領務局長陳俊賢說，新護照樣式依國際慣例，已通知各國政府、駐華大使館與辦事處等，以便利民眾海外商旅。外界部分人士對防偽貼紙有些疑慮，但防偽貼紙並不影響民眾在各國旅遊的權益，民眾可放心使用。



陳俊賢表示，日前美國在台協會（AIT）拜會領務局時看到新護照樣式，也表達肯定，還特別在臉書發文說「真是令人印象深刻」，「美國將台灣納入免簽證計劃及全球入境計劃，印證了我們對台灣的信任」。（編輯：蘇志宗）1070205



