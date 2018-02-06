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黑鷹直升機蘭嶼執勤返程失蹤 機上6人失聯[影]

發稿時間：2018/02/06 02:24

最新更新：2018/02/06 09:00

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一架直升機於6日0時38分自蘭嶼返程起飛約100公尺後光點消失，機上有6名人員包括空勤3名、患者1名、家屬1名、隨機護士1名在救護後送勤務後失聯。圖為同型直升機。中央社記者台東盧太城傳真 107年2月6日一架直升機於6日0時38分自蘭嶼返程起飛約100公尺後光點消失，機上有6名人員包括空勤3名、患者1名、家屬1名、隨機護士1名在救護後送勤務後失聯。圖為同型直升機。中央社記者台東盧太城傳真 107年2月6日

（中央社記者盧太城台東縣6日電）昨天深夜在蘭嶼外海失蹤的空勤黑鷹直升機，在機場目送的家屬看到直升機往海面下墜，疑似落海，上午搜救人員繼續搜尋，機上6人下落不明。

一架黑鷹直升機於5日晚上11時49分自蘭嶼返程起飛約100公尺後光點消失，機上有6名人員包括空勤3名、患者1名、家屬1名、隨機護士1名，這架直升機是自台東前往蘭嶼執行救護後送勤務。

在機場送病患家屬表示，直升機從蘭嶼機場起飛，約飛行3分鐘後，機頭開始下墜，不久光點就消失。

台東縣消防局表示，失蹤直升機上有康姓正駕駛、唐姓副駕駛、陳姓機工長、張姓病患、黃姓家屬、蔡姓護理人員。（編輯：劉政權）1070206

一架黑鷹直升機於5日晚上11時49分自蘭嶼返程起飛約100公尺後光點消失，機上有6名人員。空勤直升機6日清晨再度前往蘭嶼海面搜救失蹤黑鷹。中央社記者盧太城攝 107年2月6日一架黑鷹直升機於5日晚上11時49分自蘭嶼返程起飛約100公尺後光點消失，機上有6名人員。空勤直升機6日清晨再度前往蘭嶼海面搜救失蹤黑鷹。中央社記者盧太城攝 107年2月6日

失蹤黑鷹直升機駕駛 飛行總時間3506小時

（中央社記者盧太城台東縣6日電）蘭嶼外海失蹤的空勤黑鷹直升機正駕駛康萬福，海軍官校正期78年班，飛行總時間3506小時，UH-60M飛行時間148小時。副駕駛唐文彥，海軍官校正期80年班，飛行總時間2089小時。

一架空勤UH-60M型黑鷹直升機、編號NA-706，5日晚間11時9分自台東起飛至蘭嶼執行EMS醫療後送任務，11時48分自蘭嶼起飛3分鐘後即無法聯繫，且雷達訊號消失。

機上有正副駕駛康萬福、唐文彥外，還有機工長陳冠宏、患者1名、家屬1名、隨機護士1名，這架直升機是自台東前往蘭嶼執行救護後送勤務。昨晚，在機場目送的家屬看到直升機往海面下墜，疑似落海，搜救人員今天上午繼續搜尋，機上6人下落不明。

正駕駛康萬福，54歲，台灣屏東，已婚2子女，海軍官校正期78年班，飛行總時間3506小時，UH-60M飛行時間148小時。

副駕駛唐文彥，49歲，高雄市，已婚2子女，海軍官校正期80年班，飛行總時間2089小時，UH-60M飛行時間216小時。

機工長陳冠宏，41歲，台灣高雄，已婚，成功大學航太系（碩士），飛行總時間1471小時，UH-60M飛行時間80小時。（編輯：卞金峰）1070206

延伸閱讀》黑鷹失聯6人待救 國搜中心全力搜救

一架黑鷹直升機5日深夜執行蘭嶼醫療後送，起飛後3分鐘雷達訊號消失，機上有6人失聯待救。6日上午搜救人員繼續在蘭嶼海面搜尋。（警方提供）中央社記者盧太城傳真 107年2月6日一架黑鷹直升機5日深夜執行蘭嶼醫療後送，起飛後3分鐘雷達訊號消失，機上有6人失聯待救。6日上午搜救人員繼續在蘭嶼海面搜尋。（警方提供）中央社記者盧太城傳真 107年2月6日
一架黑鷹直升機5日深夜執行蘭嶼醫療後送，起飛後3分鐘雷達訊號消失，機上有6人失聯待救。圖為蘭嶼，手指處為直升機光點消失位置。中央社記者盧太城台東縣攝 107年2月6日一架黑鷹直升機5日深夜執行蘭嶼醫療後送，起飛後3分鐘雷達訊號消失，機上有6人失聯待救。圖為蘭嶼，手指處為直升機光點消失位置。中央社記者盧太城台東縣攝 107年2月6日
影片來源：中央社
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