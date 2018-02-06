國民黨基隆市長提名協調 謝立功確定出線

國民黨副主席兼秘書長曾永權（中）6日上午在黨部一樓中山廳針對年底選舉基隆市提名事宜召開記者會，宣布協調基隆市長初選結果，由前移民署長謝立功（右2）出線，基隆市議長宋瑋莉（左2）則謙讓。中央社記者李淑華攝 107年2月6日