國民黨基隆市長提名協調 謝立功確定出線

國民黨副主席兼秘書長曾永權（中）6日上午在黨部一樓中山廳針對年底選舉基隆市提名事宜召開記者會，宣布協調基隆市長初選結果，由前移民署長謝立功（右2）出線，基隆市議長宋瑋莉（左2）則謙讓。中央社記者李淑華攝 107年2月6日
（中央社記者李淑華、劉麗榮台北6日電）中國國民黨基隆市長初選民調烏龍，今天協調結果出爐，基隆市議長宋瑋莉退出，由前移民署長謝立功參選基隆市長。宋瑋莉強調，絕無條件說、交換說，若有願意退出政壇。
國民黨明天上午將召開中央提名審核委員會，預計提報下午中常會，通過提名謝立功角逐基隆市長。
國民黨縣市長提名協調小組召集人曾永權上午和宋瑋莉、謝立功共同在中央黨部召開記者會。曾永權說，基隆市長初選民調公平、公正、公開，初選結果宋瑋莉勝出，但宋瑋莉自始自終都認為初選並非競爭，而是為基隆徵才，謝立功是國民黨相當優秀人才，兩位均展現為黨的勝利，成功不必在我。
曾永權表示，提名謝立功代表國民黨參選基隆市長，並對於宋瑋莉的大度與謙讓表示敬佩。
謝立功說，若外界因他先前的言語而有錯誤解讀，他表示歉意，也感謝宋瑋莉的謙讓，對於宋瑋莉深耕基隆，他持高度肯定。
宋瑋莉表示，她是基隆市黨部主委，初選登記後，已經請假，不過，這次民調公司作業疏失引起的紛擾，她應負起責任，希望在第一時間內平息紛擾，將此事件對國民黨造成的影響降到最低，「顧全大局，以黨內團結為最優先考量」。
她強調，絕無所謂的條件說、交換說，「如有上述情況，瑋莉願意退出政壇」。她也會力挺國民黨所推舉的謝立功。
最後，宋瑋莉、謝立功兩人與曾永權高舉雙手，並喊「基隆加油！」展現大團結。
國民黨基隆市長初選有宋瑋莉、謝立功及前駐紐西蘭代表介文汲3人參選，市黨部1月28日上午公布初選民調結果，原本謝立功以不到1%的微差距勝出，但因全方位民調公司誤植相關數據，重新計算後，當天下午確定改為宋瑋莉勝出。不過，因民調烏龍，國民黨中央決定暫緩提名作業。1070206
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