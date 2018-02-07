/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 花蓮地震統帥飯店地震股市
>rss

花蓮地震 統帥大飯店老字號地標走入歷史

發稿時間：2018/02/07 04:17

最新更新：2018/02/07 04:29

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
6日深夜花蓮發生芮氏規模6的地震，最大震度7級，造成花蓮地區道路龜裂，統帥飯店傾斜。中央社記者李先鳳攝 107年2月7日6日深夜花蓮發生芮氏規模6的地震，最大震度7級，造成花蓮地區道路龜裂，統帥飯店傾斜。中央社記者李先鳳攝 107年2月7日

（中央社台北7日電）花蓮昨天深夜規模6.0地震，造成統帥大飯店塌陷，這家老牌飯店是火車站前的地標，也是外地客常選擇的下榻處，近年除了陸客，也招徠國旅住客，挺過十多年前的331地震，卻挺不過這次強震。

這次強震，把統帥大飯店震成軟腳蝦，1到3樓塌陷，3樓變成了1樓，現場搜救人員疏散4到8樓房客，並使用機具破壞建築結構體，全力營救受困員工。

對花蓮人說來說，看到統帥大飯店，代表著就快到家了，許多五、六年級的中年人，當年到花蓮畢業旅行時，統帥大飯店無疑是高貴不貴的住宿，因為這家飯店占地利之便，就在火車站附近，搭火車、租車、逛街購物都方便。但隨著其他更新、更時髦的飯店民宿興起，興建於60年代的統帥大飯店日漸失色，改接陸客團。

統帥大飯店近幾年力求轉型，根據統帥大飯店的官網資訊，提供270間重新裝潢過的客房，並擁有電玩室、兒童球池、網咖、三溫暖及露天Spa水療池等休閒遊樂設施，每晚住宿優惠價位在新台幣3000元以內價位，招徠國民旅遊家庭客層。

花蓮多地震，民國91年3月31日花蓮發生規模6.8地震，花蓮震度是4級，統帥大飯店挺過311地震；然而，飯店40多年前建築結構耐震強度要求，畢竟比不上今日，在昨天深夜規模6.0，花蓮震度7級天搖地動過後，讓花蓮人的記憶從此少了一塊地標。（編輯：陳清芳）1070207

400小圖
花蓮地震災情
新聞圖輯

延伸閱讀》統帥大飯店3員工受困待援 警消出動機具破壞建築體

延伸閱讀》花蓮地震災情彙整 7建物傾斜2死百餘傷[持續更新]

延伸閱讀》花蓮深夜6.0地震 氣象局詳細報告看這裡

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情

花蓮地震災情

全台急凍追雪趣

全台急凍追雪趣

海軍操演展現掃獵雷能力

海軍操演展現掃獵雷能力

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情
花蓮地震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP